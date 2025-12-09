Remigijus Žemaitaitis: vis dar trūksta 25–27 mln. žemės ūkiui, 700 tūkst. eurų aplinkosaugai

„Papildomai (žemės ūkiui reikia – BNS) 25–27 mln. (...) Melioracijai, sėklai, kad ir kaip juokingai atrodytų – sėklininkystei, tai yra seksuotai sperma, kuri būtų skiriama būtent Lietuvoje didinti pieninių bandų skaičių ir veislinių gyvulių“, – po koalicinės tarybos posėdžio žurnalistams sakė R. Žemaitaitis.
„Čia ir stringam, nes buvo pažadas duotas, tai kažkaip reikėtų laikytis“, – kalbėjo jis.
Parlamentaras papildomų lėšų biudžete tikisi atrasti ir aplinkosaugininkų atlyginimams.
„700 tūkst. jau yra, tai mums dar trūksta, kad budėjimų nereikėtų panaikinti, tai panašios sumos pinigų reikia arba žiūrėsim metų vidury“, – teigė R. Žemaitaitis.
Anot jo, socialdemokratai šiuo metu yra pateikę 42 mln. poreikį keliams, jei šis skaičius būtų sumažintas, lėšos galėtų būti nukreiptos kitiems sektoriams.
„Jeigu socialdemokratai atsitraukia nuo vietinės reikšmės kelių ir nuo kelių, tai tokiu atveju tikėtina, kad reikalavimas mažėja ir tada lieka žemės ūkis, šiek tiek aplinkosauga ir turėtumėme išvažiuoti“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
BNS rašė, kad Seimas antradienį apsvarstė Vyriausybės pakoreguotą 2026-ųjų biudžeto projektą, galutinis balsavimas dėl jo vyks ketvirtadienį.
Ministrų kabineto grąžintas atnaujintas kitų metų viešųjų finansų planas numato maždaug 10 kartų mažiau papildomų išlaidų nei prašė Seimo nariai ar komitetai.
