Prokuratūra teismo prašo neteisėtų migrantų gabentojams skirti baudas po 5 tūkst. eurų

Prokuratūra prašo ikiteisminį tyrimą baigti baudžiamuoju įsakymu ir abiem kaltinamiesiems skirti baudas po 5 tūkst. eurų. Taip pat prašoma iš jų konfiskuoti vertę automobilio, kuriuo vežami į Europos Sąjungą nelegaliai atvykę asmenys.
Atliekant ikiteisminį tyrimą, surinkta duomenų, kad kaltinamieji tyčia, dėl savanaudiškų paskatų, už pažadėtą 3200 eurų atlygį neteisėtai per valstybės sieną bei Lietuvos teritorijoje gabeno nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčius užsieniečius.
Estijoje gyvenantys, tačiau jokios pilietybės neturintys kaltinamieji – 37-erių moteris ir 42-ejų vyras – ne vėliau kaip šių metų liepos 5 dieną iš Rygos į Lietuvą neteisėtai gabeno jokių tapatybę patvirtinančių dokumentų neturinčius keturis Etiopijos piliečius.
Moters vairuojamas automobilis, kuriuo jie gabeno užsieniečius, sulaikytas liepos 5 dieną Joniškio rajone, Kalvių kaimo prieigose, apie 250 metrų nuo valstybės sienos. Juos sulaikė Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Šiaulių pasienio užkardos pareigūnai.
