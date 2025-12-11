Radviliškio politikei Jolantai Margaitienei už telefono pasisavinimą skirta 8 tūkst. eurų bauda

Šiaulių apygardos teismas pranešė, kad šioje byloje buvęs dar vienas kaltinamasis – vienos uždarosios akcinės bendrovės darbuotojas V. D. – išteisintas dėl melagingų parodymų davimo, jam nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Teismas nustatė, kad buvusi Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Margaitienė išeidama iš darbo pasisavino savivaldybei priklausantį turtą, kuris buvo defektiniu aktu nurašytas kaip sugadintas. Teismas pripažino, kad eidama savo pareigas politikė 2023 metų kovą suklastojo dokumentus dėl mobiliojo ryšio telefono „iPhone“ nurašymo ir, pasinaudodama tarnybine padėtimi, jį pasisavino.
Teismas nurodė, kad J. Margaitienės padarytos nusikalstamos veikos yra įrodytos byloje surinkta medžiaga. Už padarytas nusikalstamas veikas teismas kaltinamajai paskyrė bausmę – 8 tūkst. eurų baudą, įpareigojant ją sumokėti per dvejus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos.
Be to, nuteistoji turės atlyginti 1031 euro turtinę žalą, padarytą Radviliškio rajono savivaldybės administracijai. Šio juridinio asmens civilinis ieškinys neturtinei žalai atlyginti teismo atmestas kaip nepagrįstas.
Teismas J. Margaitienei paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę trejus metus dirbti vadovaujamą darbą valstybės ir savivaldybės institucijose.
Šis nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
