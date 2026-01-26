Per savaitgalį pasieniečiai perėmė penkis iš Baltarusijos balionais skraidintų rūkalų krovinius

Kaip nurodoma pirmadienį pasieniečių išplatintame pranešime, jais gabenta beveik 20 tūkst. pakelių nelegalių rūkalų.
Trys tokie pareigūnų susekti atvejai fiksuoti Varėnos rajone, po vieną – Druskininkų savivaldybėje ir Alytaus rajone. Prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai, pastaruosius kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Iš viso šiemet jau perimta 16 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidintų cigarečių krovinių.
VSAT duomenimis, daugiau negu keturis penktadalius iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių 2025 metais buvo bandoma atgabenti oru naudojant balionus ar bepiločius orlaivius. Pernai jais skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,6 mln. pakelių cigarečių.
Iš viso pernai buvo perimti 635 oro balionais iš Baltarusijos į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. 2024-aisiais buvo 226 tokie atvejai. 2023 metais fiksuoti trys tokie bandymai, o 2022-aisiais kontrabandos skraidinimo balionais nebuvo.
Praėjusiais metais VSAT pareigūnai sulaikė 171, įtariama, su oro keliu gabenta kontrabanda susijusį asmenį.
