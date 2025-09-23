 Smūgis kriptovaliutų sukčiavimo schemai: pinigai buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui

Smūgis kriptovaliutų sukčiavimo schemai: pinigai buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui

2025-09-23 14:45
BNS inf.

Europos Sąjungos (ES) teisėsaugos agentūra Eurojustas antradienį pranešė, kad pareigūnai išardė ilgai trukusią kriptovaliutų sukčiavimo schemą, taip pat vykdytą ir Lietuvoje, kurios metu iš daugiau nei 100 žmonių buvo išviliota mažiausiai 100 mln. eurų.

Smūgis kriptovaliutų sukčiavimo schemai: pinigai buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui
Smūgis kriptovaliutų sukčiavimo schemai: pinigai buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui / Asociatyvi freepik nuotr.

Policija surengė reidus Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje, Rumunijoje ir Bulgarijoje bei sulaikė penkis įtariamuosius, įskaitant įtariamą aferos sumanytoją.

Eurojusto pareiškime sakoma, kad aukoms buvo žadama didžiulė kriptovaliutų investicijų grąža per profesionaliai sukurtas internetines platformas.

Perduoti pinigai vėliau buvo nukreipti į Lietuvą pinigų plovimui.

„Nukentėjusiųjų, bandžiusių atgauti savo investicijas, buvo paprašyta sumokėti papildomus mokesčius, o tada sukčiavimui naudota interneto svetainė dingo“, – teigia Eurojustas.

„Vėliau investuotojai prarado didžiąją dalį, o kai kuriais atvejais – visus savo pinigus“, – pridūrė ES teisėsaugos agentūra.

Eurojusto duomenimis, schema, jų teigimu, buvo skirta koordinuoti plataus masto operaciją, veikė mažiausiai nuo 2018 metų maždaug 23 valstybėse.

Tarp šimto nukentėjusiųjų buvo asmenys iš įvairių Europos valstybių, įskaitant Vokietiją, Prancūziją, Italiją ir Ispaniją.

Įtariamas grupuotės vadeiva įtariamas didelio masto sukčiavimu ir pinigų plovimu.

Kratos surengtos praėjusią savaitę, tačiau informacija buvo paviešinta tik antradienį dėl įvairiose šalyse vykstančių teisinių procesų.

Šiame straipsnyje:
Eurojustas
kriptovaliutos
sukčiavimo schema

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų