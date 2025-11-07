Sukčių kišenėse – tūkstančiai eurų: pinigus išviliojo šiais būdais

Kaip skelbia Policijos departamentas, ketvirtadienį, 8.44 val., į Ukmergės rajono policijos komisariatą kreipėsi moteris.
Ji pareiškė, kad dar spalio 3 d. Ukmergės rajone, būnant namuose, mobiliojo ryšio telefone surado straipsnį su nuoroda, kaip galima per platformą dalyvaujant biržoje užsidirbti pinigų.
Aktyvavus nuorodą, su ja susisiekė nepažįstami asmenys, jie bendravo anglų ir rusų kalbomis. Skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 19 tūkst. 315 eurų.
Taip pat ketvirtadienį, 15.50 val., į Vilniaus miesto 5-ąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1952 m.). Ji pareiškė, kad rugsėjo 8–20 d. Vilniuje, būnant namuose, internetinėje platformoje pastebėjo skelbimą dėl įsteigto fondo, skirto paremti dėstytojus-senjorus.
Suvedusi banko prisijungimo duomenis, pastebėjo, kad nuo jos banko sąskaitos nuskaičiuota 14 tūkst. 520 eurų.
Pavakare, 16.22 val., į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi moteris (gim. 1968 m.).
Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 10.10 val., Vilniuje, bandant prisijungti prie galimai fiktyvios banko svetainės bei suvedus banko prisijungimo duomenis, nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino 24 tūkst. 153 eurus.
Policija dėl minėtų sukčiavimų pradėjo ikiteisminius tyrimus.
