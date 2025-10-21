Teismas: buvęs advokato padėjėjas Remeika iš žmonių išviliojo beveik 47 tūkst. eurų

Šiaulių apylinkės teismas antradienį S. Remeikai skyrė 3 mėnesių laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros ir per laisvės apribojimo atlikimo laiką įpareigojo atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą – iš viso 48 tūkst. 779 eurus.
Be minėtų nukentėjusių fizinių asmenų, teismas Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai iš nuteistojo priteisti 1 tūkst. 829 eurai, paskelbė teismas.
Be to, per vienerius metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nuteistasis turės sumokėti 7,5 tūkst. eurų baudą.
Kaltinamasis S. Remeika suvokė, kad pasinaudodamas klientų pasitikėjimu, apgaule užvaldė vienuolikos nukentėjusiųjų turtą. Jis numatė, kad dėl neteisėtų veiksmų nukentėjusiesiems bus padaryta turtinė žala ir siekė taip veikti“, – sakė baudžiamąją bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas Mantas Liesis.
Anot teisėjo, nukentėjusieji į S. Remeiką kreipdavosi teisinių paslaugų ir už tai sumokėdavo. Kaltinamasis jau iš anksto buvo nusprendęs savo pažadų nevykdyti, melagingai pažadėdavo nukentėjusiesiems prašomas teisines paslaugas suteikti, taip suklaidindavo nukentėjusiuosius dėl savo tikrųjų ketinimų. Nukentėjusiesiems buvo apsunkintos galimybės susigrąžinti pinigus S. Remeikai neįvykdžius įsipareigojimų, nes nusikalstamą veiką darė teisines paslaugas teikęs advokato padėjėjas, kuriam klientai atskleidė privačius duomenis, sudarančius advokato padėjėjo ir kliento paslaptį.
Teismo vertinimu, kaltinamojo kaltė yra įrodyta teismo posėdžio metu ištirtais įrodymais, nors kaltinamasis dėl sukčiavimo kaltės nepripažino. S. Remeika atsisakė duoti parodymus dėl daugumos epizodų.
„Teismas atmetė kaltinamojo argumentus, kad jis negali pasakoti dėl jam inkriminuotų epizodų, nes siekia apsaugoti advokato padėjėjo (kurio pareigas tuo metu ėjo kaltinamasis) ir kliento susižinojimo paslaptį, – sako teisėjas M. Liesis. – Advokato padėjėjo ir kliento susižinojimo paslaptis nėra absoliuti, kaip nagrinėjamu atveju, nes buvo atskleistas advokato padėjėjo daromas nusikaltimas prieš klientus.“
Advokato padėjėjo ir kliento susižinojimo paslaptis nėra absoliuti, kaip nagrinėjamu atveju, nes buvo atskleistas advokato padėjėjo daromas nusikaltimas prieš klientus.
Nukentėjusieji teismo posėdyje davė parodymus. Jie sakė, kad S. Remeika, sutikęs suteikti teisines paslaugas, nieko nedarė, pradėjo jų vengti: neatsiliepdavo telefonu, telefonas būdavo išjungtas, į elektroninius laiškus ir SMS žinutes neatsakinėdavo.
Teismas nustatė, kad nuo 2016 metų spalio iki 2019 metų pabaigos S. Remeika įgijo svetimą turtą – sukčiavo, nuo 2014 metų balandžio iki 2019 metų gruodžio pabaigos apgaulingai tvarkė finansinę apskaitą.
S. Remeika į individualios veiklos apskaitą neįtraukė realiai įvykusių ūkinių operacijų, dėl ko beveik 9 tūkst. 170 eurų pajamų nebuvo įtrauktos į S. Remeikos individualios veiklos apskaitą. Nebuvo vestas ir registras – gyventojo individualios veiklos pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalas. Dėl minėtų priežasčių teisminio nagrinėjimo metu buvo konstatuota, kad S. Remeikos pagal individualios veiklos pažymą veiklos, jo turto, įsipareigojimų dydžio ir struktūros negalima iš dalies nustatyti.
Kaltinamasis dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo kaltę pripažino, nuoširdžiai gailėjosi.
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
ELTA primena, kad 2014 metais tuometė prezidentė Dalia Grybauskaitė S. Remeiką iš Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjų atleido už teisėjo vardo pažeminimą.
Per patikrinimą buvo nustatyta, kad jis aplaidžiai vykdė savo pareigas, nuolat ir šiurkščiai pažeidinėjo proceso įstatymus, vilkino bylų nagrinėjimą iki senaties, baudžiamųjų bylų protokoluose fiksavo fiktyvius teismo posėdžius, kurie realiai nevyko.
Atleistas iš teisėjų S. Remeika įsidarbino advokato padėjėju. Tada policija sulaukė skundų, kad S. Remeika, paėmęs pinigus iš klientų, nesuteikia jiems jokių teisinių paslaugų.
2020 metų rugpjūtį policija viešai kvietė atsiliepti nukentėjusius nuo advokato padėjėjo.
Naujausi komentarai