Teismas: žalos atlyginimas dėl Lazdijuose nužudyto vyro priklauso ir jo įdukrai

Teisėjų kolegija konstatavo, kad mergaitė turi teisę į žalos atlyginimą, nepaisant to, kad nužudytas nukentėjusysis nebuvo jos biologinis tėvas, ir priteisė jai 40 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą. Jos motinai priteistas 50 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimas.
Nustačius, kad dalis žalos nukentėjusiosioms jau kompensuota iš valstybės lėšų, joms pasinaudojus teise į smurtiniais nusikaltimais padarytos neturtinės žalos kompensavimą avansu, atitinkamai sumažintas iš nuteistųjų joms priteistinos neturtinės žalos dydis – mirusiojo sugyventinei priteista 47 800 eurų neturtinė žala, o jos dukteriai – 37 250 eurų neturtinė žala.
Teismas pažymi, kad asmenys, nukentėję nuo smurtinių nusikaltimų, turi teisę į žalos kompensavimą avansu iš valstybės lėšų dar nepasibaigus baudžiamajam procesui.
Šis kompensavimas reglamentuojamas Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatyme, kuriame apibrėžti asmenys, galintys pretenduoti į tokią kompensaciją, kompensacijos atsiradimo sąlygos ir maksimalūs dydžiai, prašymų pateikimo ir jų nagrinėjimo tvarka.
Nuo šių metų sausio 1 d. prašymus skirti tokią kompensaciją nagrinėja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.
Nužudymas Lazdijuose
Šioje byloje nustatyta, kad Arminas Pimpis, pasitelkęs Justiną Grinių ir Dominyką Jarmolovičių, apiplėšė sutuoktinius Širvintose. Vėliau, įtraukę dar du asmenis – Konstantiną Gurskį ir Darių Janušonį, įvykdė plėšimą Lazdijuose, kuris dėl savavališkų K. Gurskio ir J. Griniaus veiksmų peraugo į nužudymą.
Plėšimų metu į nukentėjusiųjų namus buvo patekta apsimetus siuntų tarnybos kurjeriais, nukentėjusieji buvo surišti ir iš jų, panaudojant fizinį smurtą bei grasinimus, buvo reikalaujama pinigų. Lazdijuose įvykdyto plėšimo metu plėšikai, grasindami apipilti benzinu ir padegti vyrą, namuose esant ir jo sugyventinei su mažamete dukterimi, reikalavo atskleisti pinigų laikymo vietas, o galiausiai nuteistieji K. Gurskis ir J. Grinis šiuos grasinimus įvykdė ir nukentėjusysis nuo patirtų nudegimų mirė.
Bylą išnagrinėjusi Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad su apygardos teismo nusprendžiu nesutinkantys A. Pimpis ir J. Grinis pagrįstai pripažinti kaltais dėl plėšimo organizuota grupe Širvintose, A. Pimpis, J. Grinis ir K. Gurskis – dėl plėšimo organizuota grupe Lazdijuose, o J. Grinis ir K. Gurskis – ir dėl nužudymo itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų.
Taip pat padaryta išvada, kad nuteistiesiems paskirtos proporcingos, jų veiksmų pavojingumą atitinkančios bausmės.
Vis dėlto Apeliacinis teismas, nustatęs bausmių bendrinimo taisyklių pažeidimus, iš naujo subendrino K. Gurskiui paskirtas bausmes ir jam paskyrė galutinę 14 metų laisvės atėmimo bausmę.
Pernai balandį Kauno apygardos teismas A. Pimpį, kuris buvo anksčiau teistas už tyčinį nusikaltimą ir turėjo neišnykusį teistumą, pripažino recidyvistu. Jis pripažintas kaltu dėl dviejų kvalifikuotų plėšimų, veikiant organizuotoje grupėje, dėl neteisėto disponavimo narkotine medžiaga be tikslo ją platinti, jam paskirta 7 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
J. Grinis nuteistas už du kvalifikuotus plėšimus veikiant organizuotoje grupėje, nužudymą dėl savanaudiškų paskaitų kankinant ir itin žiauriai ir nesunkų nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymą. Jam teismas paskyrė 17 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, į paskirtos bausmės laiką įskaitant bausmę, visiškai atliktą pagal ankstesnius teismo nuosprendžius.
K. Šverinas nuteistas už kvalifikuotą plėšimą veikiant organizuotoje grupėje, nužudymą dėl savanaudiškų paskaitų kankinant ir itin žiauriai bei nesunkų nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymą. Teismas jam skyrė 16 metų laisvės atėmimo bausmę.
D. Jarmolovičius dėl dviejų plėšimo epizodų buvo pripažintas kaltu, tačiau nuo baudžiamosios atsakomybės buvo atleistas, o dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo jam skirta 2 metų laisvės atėmimo bausmė, jos vykdymą atidedant 2 metams.
D. Janušoniui skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė.
Teisėsaugos duomenimis, nuteistieji žmones Lazdijuose surišo lipnia juosta ir plastikinėmis sąvaržomis, prieš juos panaudojo fizinį smurtą. Reikalaudami nurodyti, kur name yra paslėpti pinigai, įsibrovėliai nusivedė vyrą į vonios kambarį, jį mušė, o vėliau apipylė benzinu ir padegė.
Nuo patirtų sunkių sužalojimų vyras po penkių dienų ligoninėje mirė.
