Žemaitaitis ketina atsiprašyti Čmilytės-Nielsen

„Mintis buvo, kad teistos partijos pirmininkė. Visą gyvenimą, visą laiką sakydavau, kad teistos partijos pirmininkė – niekur nerasite, kad būčiau apie ją pasakęs. Prokurorui surinksiu apie šimtą savo pasisakymų, prokuroras galės įvertinti ar sumaišiau tyčia, ar netyčia. Niekada nesakiau, kad ji yra nuteista“, – žurnalistams Seime teigė R. Žemaitaitis.
„Žinoma, kad atsiprašysiu, jeigu tikrai tokį lapsus linguae padariau – ji nėra nuteista, partija yra nuteista“, – akcentavo jis.
Ketvirtadienį prokuratūra pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo R. Žemaitaičio šmeižto V. Čmilytės-Nielsen atžvilgiu.
Anot prokuratūros, ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika, kai rugsėjo 10 d. vykusio Seimo vakarinio posėdžio metu R. Žemaitaitis tvirtino, esą V. Čmilytė-Nielsen yra teista dėl kyšininkavimo ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo.
„(...) praeitą kadenciją turėjau keletą vizitų Europos Komisijoje ir kitur, tai manęs klausdavo, kaip pas jus Seime gali būti teista partijos pirmininkė ir vadovauti Seimo pirmininkė už kyšį, pinigų gryninimą ir už slėpimą. Jie manęs klausdavo, ar tai yra normalu ir sakydavo, o kiek kainuoja nusipirkti pas jus partiją ir nusipirkti Seimo pirmininko postą, kad Liberalų sąjūdis būtų valdančiojoje daugumoje“, – tuomet Seimo posėdyje kalbėjo R. Žemaitaitis.
Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas per visuomenės informavimo priemonę paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo, arba šmeižė asmenį, neva šis padarė tyčinį nusikaltimą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
