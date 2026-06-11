Nuteistas Antanas Kandrotas-Celofanas į Lietuvą grįžti nesiruošia

„A. Kandrotą teismas išteisino dėl sukčiavimo, tai yra teisinio kvalifikavimo klausimas. Nuteisimas dėl kitų straipsnių liko, galutinė subendrinta bausmė paskirta treji metai ir šeši mėnesiai laisvės atėmimo“, – BNS nurodė Apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus konsultantė Aurelija Narsutienė.
Pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas 2023-iųjų lapkritį A. Kandorui šioje byloje už finansinius nusikaltimus buvo skyręs ketverius metus laisvės atėmimo.
Nors Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto, jis dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka.
Visgi A. Kandrotas naujienų naujienų portalo „Delfi“ ketvirtadienį publikuotame tekste pripažino neketinantis grįžti į Lietuvą, sakė jau praleidęs pakankamai laiko kalėjime.
Vyras portalui patvirtino nuo gegužės gyvenantis Baltarusijoje ir vykti į laisvės atėmimo vietą nesiruošiantis.
„Aš savo jau atsėdėjau, – portalui teigė A. Kandrotas. – Dabar jau galiu oficialiai patvirtinti: į Lietuvą neplanuoju grįžti. Tai buvo akivaizdu nuo pat pradžių tik abi pusės žaidėme katės ir pelės žaidimą.“
Vyras tvirtino apsistojęs Minske ir planuojantis užsiimti verslu. Jis sakė sulaukiantis daugybės žinučių iš verslininkų, ieškančių prekybos su Baltarusija kelių.
Byloje taip pat buvo nuteisti Audrius Rutė, Romas Jablonas ir Andrius Šarkauskas.
Apeliacinį skundą teikė A. Rutė, jo reikalavimus teismas atmetė. R. Jablonską ir A. Šarkauską teismas, pakeitęs nusikaltimų kvalifikaciją, taip pat išteisino dėl sukčiavimo, bet paliko apkaltinamąjį sprendimą dėl kitų nusikalstamų veikų.
A. Rutei teismas paliko nepakeistą apygardos teismo skirtą beveik 17 tūkst. eurų baudą, A. Šarkauskui baudą šiek tiek sumažino iki 20,7 tūkst. eurų, o R. Jablonskui dviem mėnesiais, iki dvejų metų, sutrumpino lygtinį laisvės atėmimą.
Be to, Apeliacinis teismas keitė Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos civilinio ieškinio išdėstymą, skirdamas žalos atlyginimą į dvi dalis, bet iš trijų nuteistųjų kartu paėmus vis tiek priteisdamas per 101 tūkst. eurų pridėtinės vertės ir akcizų mokesčių.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje į Baltarusiją išvykęs A. Kandrotas pažeidė kardomosios priemonės – rašytinio pasižadėjimo neišvykti iš šalies – sąlygas.
Policija BNS tuomet patvirtino šios kardomosios priemonės laikymosi aktyviai nekontroliuojanti, tuo metu teismai neskubėjo konstatuoti pasižadėjimo neišvykti pažeidimo ir spręsti dėl kardomosios priemonės sugriežtinimo.
Anksčiau už finansinius nusikaltimus teistas A. Kandrotas pernai rugsėjį pripažintas kaltu riaušių prie Seimo byloje, jam skirti ketveri metai nelaisvės. Šis sprendimas neįsiteisėjęs, apeliacinės instancijos Vilniaus apygardos teismas sprendimą skelbs rugsėjį.
Vyras kovą taip pat pripažintas kurstęs neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat neįsiteisėjęs.
Be to, balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavęs smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui.
(be temos)
(be temos)
(be temos)