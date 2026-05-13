Nužudyto paramediko advokatas prabilo apie skaudžiausią tragedijos pusę

Viešai skelbta, kad po M. S. nužudymo Kauno apygardos teismas nutraukė jo ir Justinos Gaigalaitės skyrybų bylą. Teismas motyvavo tuo, kad mirus vienam iš sutuoktinių santuoka pasibaigia savaime, todėl nebelieka ir skyrybų ginčo.
M. S. skyrybų byloje atstovavęs advokatas A. Kolpertas naujienų portalui JP patvirtino, kad byla buvo nutraukta būtent dėl vieno iš sutuoktinių mirties.
Taip pat viešojoje erdvėje skelbta, kad M. S. advokatas buvo prašęs stabdyti procesą, kol paaiškės mirusiojo teisių perėmėjai dėl turto klausimų.
„Reikia žiūrėti profesionaliai“
Advokatas A. Kolpertas teigė, kad nors M. S. gyvųjų tarpe nebėra, jis neatmeta galimybės atstovauti velionio šeimai ir J. Gaigalaitės motinai tolimesniuose teismo procesuose.
„Kaip ir kiekvieną darbą, taip ir advokato, norisi tinkamai atlikti. Reikia žiūrėti profesionaliai. Jeigu klientas sako, kad yra nekaltas, reikia rinkti įrodymus, kad galėtum įrodyti, jog ginamasis yra nekaltas. Tačiau šiuo atveju, velionio susidorojimo, vertėtų rinkti parodymus ir įrodymus, kad asmenys, padarę nusikaltimą, būtų atitinkamai nubausti“, – svarstė A. Kolpertas.
Pasak jo, advokato pozicija visada priklauso nuo kliento.
Skyrybų byla nutraukta, tačiau santuoka liko galioti
Advokatas aiškino, kad Kauno apygardos teismas balandžio 28 dieną priėmė nutartį panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo buvo nutraukta santuoka bei priimti kiti sprendimai.
„Kadangi M. S. buvo nužudytas ir jo nebėra gyvųjų tarpe, santuoka išliko“, – sakė A. Kolpertas.
Jo teigimu, teoriškai J. Gaigalaitė gali pretenduoti į turto paveldėjimą, tačiau situacija keistųsi tuo atveju, jeigu teismas nustatytų jos kaltę.
„Teoriškai J. Gaigalaitė gali paveldėti turtą, bet jeigu teismas įrodys, kad ji prisidėjusi prie M. S. nužudymo, ji bus nubausta ir turto paveldėti negalės“, – kalbėjo advokatas.
Teismas nenori vilkinti bylos
Pasiteiravus, kodėl tiek J. Gaigalaitei, tiek Viliui Solkan buvo skirtas dviejų mėnesių suėmimas, nors prokuroras prašė ilgesnio termino, A. Kolpertas svarstė, kad teismas greičiausiai siekia kuo operatyvesnio proceso.
„Paprastai taip būna baudžiamosiose bylose, kai teismas stengiasi, jog nebūtų vilkinamas bylos nagrinėjimas ir kuo greičiau būtų atlikti procesiniai veiksmai. Tikriausiai teismas pagalvojo, kad pakaks dviejų mėnesių arešto termino. Tų dviejų mėnesių iki teismo turėtų pakakti, kad būtų operatyviai surinkti tam tikri įrodymai, kuriuos prokuratūra gali rinkti“, – aiškino jis.
Pareigūnai galėjo atskleisti daugiau
Advokato nuomone, prokuratūra ir policijos pareigūnai galėjo viešai pasakyti apie tai, kad į M. S. buvo šauta. Juolab kad apie šautinę žaizdą viešai kalbėjo ir M. S. tėvas.
„Pareigūnai spaudos konferencijoje galėjo pasakyti apie šautines žaizdas, nes ši informacija nieko nekeičia. Juolab kad yra faktas, jog M. S. nušautas“, – sakė A. Kolpertas.
„Geras žmogus ir tėvas“
Paklaustas, koks buvo M. S., advokatas jį apibūdino trumpai, tačiau jautriai.
„Geras žmogus ir tėvas, nes pirmos instancijos teismas buvo priėmęs sprendimą skyrybų byloje, kad vaikai turėjo augti su tėvu. Dabar, kai nebėra gyvo jo, skaudžiausias faktas – vaikai. Bet kuriuo atveju vaikams tai trauma visam likusiam gyvenimui. Juk jiems tik penkeri metai. Tai ir yra didžioji tragedija“, – kalbėjo A. Kolpertas.
Anot jo, šiuo metu svarbiausia, kad vaikai augtų jiems saugioje ir pažįstamoje aplinkoje.
„Tačiau šiuo atveju vaikai augs geroje ir įprastoje aplinkoje – senelių namuose“, – teigė advokatas.
Byla – itin sudėtinga
Pasiteiravus, kaip galėtų baigtis ši rezonansinė byla, A. Kolpertas neslėpė – prognozuoti dar labai anksti.
„Labai sudėtinga pasakyti. Byla sudėtinga, nes ir ikiteisminiame tyrime yra iškeltos kelios versijos, kodėl buvo nužudytas M. S. ir kokie galėjo būti motyvai“, – svarstė jis.
Advokatas taip pat užsiminė, kad gali tekti atstovauti ne tik M. S. tėvams, bet ir J. Gaigalaitės motinai baudžiamojoje byloje.
„Toks prašymas buvo“, – pridūrė jis.
Kūnas rastas užkastas sodyboje
Primename, kad paramedikas M. S. balandžio pabaigoje dingo Panevėžio rajone, o vėliau buvo rastas nužudytas.
M. S. nužudymo byloje įtarimai pareikšti trims asmenims, tarp jų – jo buvusiai sutuoktinei J. Gaigalaitei. Vienas įtariamųjų – Ilja Solkan – vėliau buvo paleistas į laisvę, skyrus 5 tūkst. eurų užstatą.
M. S. greta paramediko darbo užsiėmė batutų nuoma ir montavimu. Vyras dingo sulaukęs vieno užsakymo Panevėžio rajone. Jo kūnas buvo rastas užkastas sodyboje Panevėžio rajone, o automobilis aptiktas nuošalioje vietoje.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais. Vyras skyrėsi su savo vaikų motina J. Gaigalaite, o artimieji anksčiau yra viešai kalbėję ir apie padegtus automobilius bei kilusius konfliktus.
Teismas nagrinės skundą dėl suėmimo
Tuo metu Panevėžio apygardos teismas šią savaitę nagrinės buvusios M. S. sutuoktinės Justinos Sadauskienės advokato Vaidoto Sviderskio skundą dėl jai skirto dviejų mėnesių suėmimo.
Kaip teigė Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė, skundu prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo sprendimą dėl suėmimo.
Anksčiau V. Sviderskis buvo teigęs, kad jo ginamoji kaltės nepripažįsta, o, jo nuomone, sprendžiant iš turimų duomenų, moteris yra nekalta.
