Nužudyto paramediko skyrybų byloje – teismo sprendimas

Sutuoktiniai kartu nebegyveno nuo 2023 m., tačiau skyrybų procesas vyko iki šiol. Pranešama, kad teismo sprendimu vaikai turėjo gyventi tik su tėvu, jų motinai buvo priteistas 500 eurų mėnesinis išlaikymas ir ji buvo įpareigota buvusiam vyrui sumokėti per 60 tūkst. eurų.
J. Gaigalaitė, anot delfi.lt, šį sprendimą apskundė ir pareikalavo atlikti ekspertizę, ar vaikams nebuvo daromas poveikis. Vis dėlto nebuvo nustatyta, jog tėvas vaikams darė neigiamą įtaką.
Paramediko advokatas Algimantas Kolpertas prašė sustabdyti bylą, kol paaiškės jo kliento teisių perėmėjai.
Tačiau teismas prašymą atmetė ir konstatavo, kad skyrybų bylose mirus vienam iš sutuoktinių santuoka laikoma pasibaigusia nuo mirties momento. Pasak teismo, tas pats principas taikomas ir sprendžiant tarpusavio turtinius bei asmeninius santykius. Nuo šiol turtiniai klausimai gali būti nagrinėjami tik pateikus atskirus civilinius ieškinius.
Primename, kad paramediko M. S. kūnas buvo rastas Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje balandžio 21 d. Kaip įtariama, nužudytojo kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. S. tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei. Dingus M. S. pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta.
Anot pareigūnų, M. S. nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Paramediko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko M. S. nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę J. Gaigalaitę leido suimti dviem mėnesiams.
Moteriai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
