Padegamųjų siuntų byloje liudijusi DHL darbuotoja: priimant siuntą padariau vieną klaidą

Pirmoji teisme liudijo transportavimo įmonėje DHL dirbusi Gabija C., kuri teigė priėmusi dvi vieno kaltinamojo siuntas į Jungtinę Karalystę (JK), pamenanti, kad jos jai kėlė įtarimų – siųsta kremo pakuotė buvo nesandari, dėžės taip pat.
Ji teigė nuodugniai patikrinusi siuntų turinį – pašalinusi baterijas, kremo pakuotę suklijavo lipnia juosta, ketino siuntas perduoti patikrinti ir apsaugos darbuotojui, tačiau to nepadarė.
„Turėjau kažkokį jausmą, kad privalau tas siuntas gerai patikrinti“, – teismo posėdyje sakė liudytoja ir nurodė, kad papildomai patikrai perduoti siuntas tiesiog pamiršo.
Po kelių dienų darbuotoja sulaukė klausimų dėl siuntų ir teigė iškart supratusi, kad kažkas nutiko būtent su minėtu siuntiniu į JK. Anot jos, be kremų, siuntoje buvo masažuoklis.
Liudytoja pripažino, kad priimant siuntą padarė vieną klaidą – nepatikrino siuntėjo asmens dokumento, nors tai pagal įmonės taisykles padaryti turėjo.
Gabija C. neprisiminė siuntėjo, tačiau tyrimo metu buvo nustatyta, kad tai kaltinamas Aleksandras Šuranovas.
A. Šuranovas, Daniilas Jencius, Vasilijus Kovačas, Vadymas Borsukas ir Eldaras Salmanovas kaltinami dėl teroro akto ir dalyvavimo organizuotos teroristinės grupės, kurios tikslas – daryti teroristinius nusikaltimus, veikloje.
V. Borsukas ir V. Kovačas turi Ukrainos pilietybę, A. Šuranovas yra Lietuvos pilietis, E. Salmanovas – Rusijos, D. Jencius turi dvigubą Rusijos ir Lietuvos pilietybę. Jų amžius siekia nuo 23 iki 69 metų.
Kaip BNS rašė anksčiau, 2024-ųjų liepą iš Lietuvos į Jungtinę Karalystę ir Lenkiją buvo išsiųsti keturi siuntiniai.
Oro transportu du siuntiniai pateko į rūšiavimo centrą Vokietijoje, kur buvo paskirstyti tolesniam gabenimui. Vienas iš jų užsiliepsnojo Leipcigo oro uoste prieš pat jį pakraunant į lėktuvą, antrasis užsidegė sandėlyje JK.
Į Lenkiją atgabentas siuntinys užsiliepsnojo jį vežusiame vilkike, ketvirtas siuntinys, gabentas DPD krovininiu sausumos transportu, neužsidegė dėl gedimo įtaise ir buvo perimtas pareigūnų. Jį ištyrus nustatytas užtaiso mechanizmas ir įvertintas pavojus.
Anot kaltinimo, JK padegimas padarė beveik 400 tūkst. eurų žalą, Vokietijoje – 126 tūkst. eurų, Lenkijoje – beveik 62 tūkst. eurų.
Pasak pareigūnų, minėti kaltinamieji yra vykdytojai, tarpininkai, o nusikaltimo organizatoriai yra Rusijoje ir šiuo metu nepasiekiami. Nustatyta, kad nusikaltimus organizavo Rusijos ginkluotųjų pajėgų Vyriausioji žvalgybos valdyba (GRU).
Remiantis kaltinimu, siuntas su padegamaisiais užtaisais iš Lietuvos išsiuntė Lietuvos pilietis A. Šuranovas, kuris naudojosi netikrais tapatybės duomenimis. Kovo pirmoje pusėje britų transliuotojui BBC jis neigė ryšį su Rusijos GRU ir dalyvavimą sabotaže žvalgybos pavedimu.
Vyras tvirtino nežinojęs, kad jo išsiųstose keturiose dėžėse buvo užsidegantys užtaisai.
Ši byla teismui perduota kovo pradžioje.
