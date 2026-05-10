Panevėžio rajone į medį trenkėsi automobilis, žuvo vyras

Per avariją žuvo automobiliu važiavęs vyras.
Kadangi nėra aišku, kas vairavo mašiną ir sukėlė tragišką eismo įvykį, policija į areštinę uždarė kitus automobiliu vykusius asmenis, tarp jų ir neblaivų 17-metį jaunuolį.
Kaip pranešė Policijos departamentas, apie 2 val. kelyje Šventupiai–Murmuliai, automobilis „Škoda Octavia“ nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį.
Per eismo įvykį žuvo automobiliu važiavęs vyras, gimęs 1984 m.
Automobiliu taip pat važiavę neblaivūs (2.56 prom.) vyras, gimęs 1993 m., ir (1.29 prom.) nepilnametis uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus mirtimi pasibaigusios avarijos.
