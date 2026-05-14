Paramediko nužudymu įtariamai Gaigalaitei ištrūkti į laisvę nepavyko

Gynėjas neprašė įtariamajai skirti kitą kardomąją priemonę, tik panaikinti suėmimą.
Ketvirtadienio rytą J. Gaigalaitė buvo atvežta į teismą.
Vidurdienį apygardos teismas paliko galioti ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Gaigalaitei skirtą kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jos sulaikymo dienos – balandžio 21-osios.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė J. Gaigalaitės galimai padarytų nusikalstamų veikų pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo.
Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešąjį interesą – ištirti visuomenei pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis.
Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama.
Kaip rašė BNS, balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas J. Gaigalaitę leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas Vilius Solkanas.
Tuo metu jo tėvui Ilja Solkanui, įtariamam neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu, teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą. Solkanams skirtos kardomosios priemonės iki trečiadienio popietės nebuvo apskųstos.
BNS skelbė, kad greitosios medicinos pagalbos darbuotojas M. S. dingo balandžio 20-osios rytą, į Paliukų kaimą Panevėžio rajone išvažiavęs įrengti užsakyto batuto.
Kitą dieną vienoje šio kaimo sodybų aptiktas užkastas vyro kūnas. Kartu rastos batuto liekanos, sodyboje taip pat buvo rastas šaunamasis ginklas.
Pirminiais teisėsaugos duomenimis, nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų.
