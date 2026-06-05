Pasieniečiai sulaikė traukiniu keliavusius ir dokumentų neturėjusius 6 migrantus

Antradienio vakarą, vykdydami neteisėtos antrinės migracijos per Lietuvą prevenciją ir kontrolę, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės Migracijos skyriaus pareigūnai atkarpoje Joniškis–Šiauliai patikrino iš Rygos į Vilnių vykstančio traukinio keleivius.
Kaip pranešė VSAT, traukiniu keliavo šeši užsieniečiai – keturi Somalio ir du Egipto piliečiai. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, suteikiančių teisę atvykti į Lietuvą ir joje būti. Užsieniečiai pateikė tik Latvijos užsieniečių registracijos centro pažymėjimus.
Vieno Somalio piliečio papildomai pateiktas Prancūzijos leidimas gyventi pasieniečiams sukėlė įtarimų. Pirminio dokumento tyrimo metu nustatyta, kad jis, įtariama, yra visiška klastotė, nes neatitinka saugių dokumentų gamybos reikalavimų.
Patikros metu visi šeši užsieniečiai pasieniečiams pateikė mobiliuosiuose telefonuose turėtus kitos dienos skrydžio iš Vilniaus į Kopenhagą bilietus.
VSAT pareigūnai neleido užsieniečiams tęsti kelionės – jie buvo išlaipinti iš traukinio ir sulaikyti. Kadangi asmenys į Lietuvą neteisėtai atvyko iš Latvijos, atlikus visas būtinas procedūras jie bus perduoti Latvijos pareigūnams.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo, įtariama, suklastotu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Šiaulių apygardos prokuratūros Šiaulių apylinkės prokuratūros prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Artimiausiu metu bus sprendžiamas klausimas dėl kardomosios priemonės skyrimo.
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