Pavedimus „Hamas“ daręs kirgizas kaltinamas terorizmo finansavimu

Asmuo kaltinamas teroristinės veiklos finansavimu ir rėmimu, atsakomybėn jį traukiant už tarptautinėse sutartyse numatytus nusikaltimus. Pasak teisėsaugos, 1977 metais gimęs kirgizas savo kaltę pripažįsta.
Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad radikalias islamo idėjas išpažįstantis vyras, palaikantis teroristinę organizaciją „Hamas“, 2025 metų vasarą atliko kelias finansines operacijas iš savo asmeninės kriptovaliutų piniginės, paremdamas „Hamas“ karinį sparną „Al Qassam Brigades“.
Generalinės prokuratūros duomenimis, asmuo minėtą organizaciją parėmė maždaug 200 eurų suma.
Iš Stambulo atskridusį kaltinamąjį kovo 21 dieną Vilniaus oro uoste sulaikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai, jam skirta griežčiausia kardomoji priemonė – trijų mėnesių suėmimas.
Už tiesioginį ar netiesioginį lėšų kaupimą arba teikimą, kitokią materialinę paramą terorizmui Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą nuo trejų iki dešimties metų.
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