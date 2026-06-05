Pažintis virto košmaru: moterį išžaginęs lietuvis grasino apipjaustyti jos veidą ir jį suvalgyti

T. Ruzas savo kaltę pripažino iš dalies – sakė moterį užpuolęs ir sužalojęs, bet neigė ją išžaginęs ir to nesigailėjo. Kaip teigiama, nusikaltimas buvo įvykdytas 2025 metų sausio 5-osios naktį Dubline.
Teisme nukentėjusioji pasakojo, kad su lietuviu susipažino tų pačių metų sausio 3-iąją Dublino centre. Ten jie rūkė vadinamąjį kreką (tai – kokaino atmaina, gaminama maišant kokaino miltelius su kepimo soda ir vandeniu – aut. past.) ir vartojo alkoholį.
Iš pradžių ji su T. Ruzu sakė pasimylėjusi abipusiu sutarimu, tačiau vėliau jiedu susiginčijo. Lietuvis pagrasino apipjaustyti moters veidą ir jį suvalgyti. Jai trenkė, pargriovė ant lovos ir išžagino. Nors auka maldavo liautis, T. Ruzas jos nesiklausė ir apvertęs veidu žemyn išžagino analiniu būdu.
Įvykus prievartiniam lytiniam aktui moteris įbėgo į tualeto patalpą ir ten užsirakinusi paskambino greitosios medicinos pagalbai bei pasakė ketinanti bėgti. Aukai pavyko pasprukti ir pasislėpti gretimame name. Iš ten ji dar kartą paskambino pagalbos telefonu. Atvykę medikai nukentėjusiąją išvežė į ligoninę.
Teisėjas Paulas McDermottas sakė, kad įvykdytas itin žeminantis nusikaltimas. Dėl to auka iki šiol sapnuoja košmarus, gydosi potrauminio streso sindromą. Bet to, incidento metu buvo sužalota kairė jos akis, o pasekmės juntamos ir dabar. Teisėjo teigimu, atvykdama į teismą, auka parodė didelę drąsą, atsižvelgiant į tai, kad jos biografijoje – priklausomybė nuo narkotikų.
Teisiamasis T. Ruzas prisipažino, kad tuomet, kai vartoja alkoholį, nejaučia saiko ir praranda savitvardą. Lietuvis tikino neprisimenantis, kad užpuolė moterį, tačiau dėl jai padarytų sužalojimų kaltę pripažino.
Jo advokatas Michaelas Bowmanas antrino ginamajam, kad alkoholis ir narkotikai vaidina svarbų vaidmenį jo nusikalstamam elgesiui.
Airijoje lietuvis teistas 33 kartus. Tarp jo padarytų nusikalstamų veikų – vagystės, užpuolimai, chuliganiškas vairavimas, vairavimas esant neblaiviam, agresyvus elgesys, įžeidimai ir smurtiniai veiksmai policijos areštinėje, apsvaigimas viešoje vietoje. Už pasipriešinimą policijos pareigūnui, automobilio vagystę, sunkų kūno sužalojimą T. Ruzas taip pat teistas ir Jungtinėje Karalystėje.
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