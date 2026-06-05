Iš piniginės pavogę mokėjimo kortelę ilgapirščiai išgrynino tūkstančius eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, ketvirtadienį gautas vyro, gimusio 1966 metais, pranešimas, kad nuo birželio 2 d. iki birželio 3 d. Vilniuje, Savanorių prospekte, iš jo piniginės buvo pavogta banko mokėjimo kortelė.
Anot vyro, neteisėtai pasinaudojus jo kortele, per kelis kartus išgryninta 7,5 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimo, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto disponavimo elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, taip pat dėl neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
Panašus atvejis fiksuotas ir uostamiestyje.
Kaip pranešė Klaipėdos policija, ketvirtadienį apie 9.50 val. Turgaus gatvėje, viešoje vietoje, pastebėta, kad iš vyriškos rankinės yra pavogta piniginė, kurioje buvo įvairūs dokumentai, banko kortelė ir apie 200 eurų.
Po to pastebėta, kad, galimai pasinaudojus pavogta banko kortele, iš vyro banko sąskaitos neteisėtu būdu buvo pasisavinta pinigų. Bendra žala – 5 207,33 euro.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
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