Policijos ieškotas dingęs vyras rastas negyvas tarp šiukšlių

Vilniaus apskrities policijos atstovės Loretos Kairienės BNS pateiktais duomenimis, pranešimas apie aptiktą mirusį vyrą, kuris buvo ieškomas pastarąją savaitę, gautas apie 7 val.
„Dukstynos kaime, Ukmergės rajone, sodo namelio antro aukšto balkone, tarp įvairių sukauptų daiktų ir šiukšlių rastas irimo stadijos 1971 metais gimusio vyro kūnas“, – nurodė policijos atstovė.
„Buvo informuoti medikai, pareigūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti“, – pažymėjo L. Kairienė.
Ji negalėjo pasakyti, ar policija oficialiai buvo paskelbusi šio asmens paiešką.
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