Iš policijos – netikėtos detalės apie pedofilo Bartoševičiaus kelionę į komisariatą

Anksčiau Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (AVPK) buvo patvirtinęs, kad K. Bartoševičius į komisariatą po 8 val. esą atvyko pats, be advokato. Jis prisistatyti į policijos įstaigą buvo pažadėjęs.
Vis dėlto, kaip Eltai antradienio pavakare patvirtino Vilniaus AVPK atstovė Julija Samorokovskaja, laisvės atėmimo bausme nuteistas buvęs parlamentaras pats į policiją neprisistatė.
Anot sostinės policijos atstovės, pirmadienį pareigūnai gavo teismo potvarkį dėl K. Bartoševičiui skirtos bausmės atlikimo, tačiau su nuteistuoju policijai susisiekti nepavyko. Pareigūnai bendravo su nuteistojo advokatu, kuris, anot J. Samorokovskajos, pasakė, kad antradienį į policiją jis atvyks su K. Bartoševičiumi. Visgi, kaip teigė policijos atstovė, antradienio rytą nuteistojo atstovas K. Bartoševičiaus į komisariatą nepristatė.
„Šįryt jo (K. Bartoševičiaus – ELTA) planai greičiausiai pasikeitė, dėl, matyt, objektyvių priežasčių atstovas jo negalėjo pristatyti, todėl pareigūnai nedelsdami jį (K. Bartoševičių – ELTA) pristatė patys, jis buvo sulaikytas, nes teismo patvarkymas yra vykdomas nedelsiant“, – pasakojo J. Samorokovskaja.
Ji patvirtino, kad K. Bartoševičius buvo sulaikytas Vilniuje, namuose. Po to jis nuvežtas į Vilniaus AVPK areštinę.
Vilniaus policijos žiniomis, antradienį K. Bartoševičius buvo nugabentas į Kauno tardymo izoliatorių.
Konkrečią laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą nuteistajam paskirs Lietuvos kalėjimų tarnyba.
Prasikaltę buvę parlamentarai dažniausiai laisvės atėmimo bausmę atlieka Kauno kalėjime.
ELTA primena, kad praėjusią savaitę Apeliacinis teismas atmetė už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto K. Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras buvo pripažintas pagrįstai. Buvusiam Seimo nariui skirta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Apeliacinio teismo verdiktas dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. K. Bartoševičius ir jo advokatas šio teismo taip pat galės prašyti stabdyti laisvės atėmimo bausmės vykdymą.
Pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl 10-ties nusikaltimų: mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo. Jis nuteistas dėl visų pareikštų kaltinimų.
Šis sprendimas buvo apskųstas apeliacine tvarka. K. Bartoševičius siekė išteisinimo, tačiau jo skundas buvo atmestas. Prokuratūra prašė teismo skirti griežtesnę laisvės atėmimo bausmę – 10 metų nelaisvės. Visgi, kaip nutarė Apeliacinis teismas, buvusiam Seimo nariui palikta 7 metų laisvės atėmimo bausmė.
Tačiau nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
Siekiant užtikrinti nukentėjusių vaikų ir nepilnamečių liudytojų privataus gyvenimo apsaugą, byla nagrinėta uždaruose teismo posėdžiuose.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
