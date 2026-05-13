Prancūzijos teismai leido perduoti Vladimirą Antonovą Lietuvai

Jo ekstradicijos bylą trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti V. Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti jį Lietuvai.
„Kasacinis skundas nebuvo priimtas nagrinėti. Todėl balandžio 3 dienos Reno apeliacinio teismo Ikiteisminio tyrimo rūmų sprendimas tapo galutinis“, – BNS trečiadienį pranešė teismo atstovas Pierre'as Albertas-Roulhacas (Pjeras Albertas-Rujakas).
Jis kol kas nekomentavo, kodėl atsisakyta priimti V. Antonovo skundą: „Sprendimo tekstas nebus prieinamas dar kelias dienas.“
Kaip rašė BNS, Reno miesto teismas balandžio 3-ąją Generalinės prokuratūros prašymu nusprendė perduoti V. Antonovą Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą balandžio 7-ąją apskundė kasaciniam teismui.
Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, V. Antonovas pernai gruodį sulaikytas Vakarų Prancūzijoje.
Sausio pabaigoje V. Antonovo ekstradicijos prašymą nagrinėjęs Prancūzijos teismas įpareigojo Lietuvą nurodyti, kokiomis sąlygomis jis būtų laikomas šalyje. Reno teismas BNS tuomet pranešė to reikalaujantis siekiant įsitikinti, kad su juo nebus elgiamasi nežmoniškai jo perdavimo atveju, ypač atsižvelgiant į jo Rusijos pilietybę.
V. Antonovas ir kitas buvęs „Snoro“ akcininkas Raimondas Baranauskas nuteisti kalėti už aštuonis tyčinius nusikaltimus. V. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimų organizatoriumi. Abiem kaltinamiesiems taip pat priteista atlyginti 375,18 mln. eurų žalą, konfiskuoti 105 mln. eurų vertės jų nusikalstamu būdu įgyto turto. Abiem išduoti Europos arešto orderiai.
Lietuvos apeliacinis teismas jų baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio 29-ąją prokurorams tikintis, kad iki tol V. Antonovas jau bus atgabentas į Lietuvą ir teismo posėdžiuose galės dalyvauti gyvai.
Skelbta, kad V. Antonovas ir R. Baranauskas pasisavino turto už 509,18 mln. eurų, „Snorui“ ir jo kreditoriams padarė žalos už 466,67 mln. eurų, dar 14,5 mln. eurų iššvaistė.
„Snoras“ buvo nacionalizuotas ir jo veikla sustabdyta 2011 metų pabaigoje. Jo likvidavimas pratęstas iki kitų metų pabaigos.
