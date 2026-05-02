Pranešė, kaip vyksta eismas po geležinkelio avarijos Kėdainių rajone

Kaip nurodė LTG („Lietuvos geležinkelių“) grupė, šeštadienio rytą įvykio vietoje, kur nuo bėgių nuriedėjo prekiniai vagonai su skalda, baigti pagrindiniai avarijos likvidavimo darbai.
Keleivinių ir krovininių traukinių eismas atstatytas, tačiau dėl toliau vykstančių darbų galimi traukinių vėlavimai.
„Šiandien buvo numatyta, kad traukiniai važiuoja su tam tikru vėlavimu, vidutiniškai iki 30 minučių“, – BNS sakė LTG grupės atstovė Sandra Trinkūnaitė-Rimkienė.
Pasak įmonės, Gudžiūnų stotyje daugiau nei parą dirba apie šimtas LTG grupės darbuotojų, kurių tikslas – sutvarkyti kelią ir atkurti eismą. Į įvykio vietą atgabentas pagalbinis traukinys su kranu, kuris nuo bėgių nukėlė nuvirtusius vagonus.
Kaip pažymėjo S. Trinkūnaitė-Rimkienė, įvykio vietoje dar vyksta vėžės ir sistemų atstatymas. Ji kol kas negalėjo pasakyti, ar sekmadienį traukiniai taip pat vėluos.
Savo ruožtu, laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas pranešime dėkojo darbuotojams, kurie likviduoja, jo žodžiais, didžiausią pastarųjų kelerių metų geležinkelio incidentą.
„Ačiū kiekvienam iš jūsų, jūsų pastangomis maksimaliai greitai atkūrėme eismą, kad „LTG Link“ klientai jau šįryt galėtų išvykti pas savo artimuosius, draugus, o „LTG Cargo“ kroviniai pasiektų tikslą“, – šeštadienio rytą įmonė citavo A. Rumską.
Dėl incidento aplinkybių atliekamas tyrimas.
Kaip rašė BNS, keli skaldą gabenę vagonai Gudžiūnų stotyje nuo bėgių nuriedėjo penktadienio rytą. Dėl avarijos buvo sutrikęs traukinių eismas maršrutais Vilnius–Klaipėda–Vilnius, Vilnius–Šiauliai–Vilnius, Kaunas–Šiauliai–Kaunas ir Vilnius–Ryga–Valga.
Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Naujausi komentarai