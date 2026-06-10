Prekybos centrų tualetuose moteris filmavęs vyras sulaukė teismo nuosprendžio

Kaip trečiadienį pranešė teismas, M. R. skirta aštuonių mėnesių laisvės apribojimo bausmė su intensyvia priežiūra. Nuteistasis naktį privalės būti namuose, dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje.
Be to, teismas vyrui bausmės laikotarpiu uždraudė vartoti psichiką veikiančias medžiagas ir lankytis didžiuosiuose prekybos centruose. Nuteistasis dviem moterims taip pat turės kompensuoti po 300 eurų neturtinės žalos.
Šis nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
Bylos duomenimis, M. R. šių metų sausio 17-ąją būdamas neblaivus prekybos centro moterų tualete įžūliu ir aplinkinius šokiruojančiu elgesiu, įėjęs į kabiną, mobiliuoju telefonu iš viršaus filmavo gretimoje kabinoje esančią nukentėjusiąją.
Kai buvo pastebėtas ir iš įvykio vietos pabėgo, tą pačią dieną po kelių valandų vyras nuvyko į kitą prekybos centrą ir moterų tualete pakartojo filmavimo veiksmus, po kurių buvo sulaikytas.
Iš viso vyro mobiliajame telefone rasti 36 įrašai, nufilmuoti nuo 2025 metų gruodžio 7 dienos iki 2026 metų sausio 17 dienos. Byloje dvi moterys pripažintos nukentėjusiomis.
Kaltinamasis teisiamojo posėdžio metu visiškai pripažino kaltę, išreiškė gailestį dėl savo veiksmų. Jis teigė neatsimenantis, kiek moterų iš viso nufilmavo, su įrašais nieko nedaręs ir neketinęs jų kam nors rodyti.
Teismas pripažino, kad dėl filmavimo moterys patyrė išgąstį, nesaugumo jausmą, nerimą, tačiau byloje nėra duomenų apie neatkuriamus psichinės sveikatos sutrikimus.
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