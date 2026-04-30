Prokuroras: Bartoševičius artimiausiu metu privalės pradėti atlikti laisvės atėmimo bausme

„(Teismo – ELTA) nuosprendis turėtų būti pateiktas vykdyti ir nuteistasis K. Bartoševičius artimiausiu metu privalės pradėti atlikti laisvės atėmimo bausmę“, – ketvirtadienį žurnalistams teisme sakė D. Skrebiškis.
Anot jo, pagal įstatymus, teismo nuosprendis ne vėliau kaip per tris dienas siunčiamas bausmės vykdymo institucijai, surašomas patvarkymas vykdyti nuosprendį ir tada parenkama vieta, kur asmuo atliks laisvės atėmimo bausmę. D. Skrebiškis teigė nežinantis, kuriame kalėjime bausmę atliks K. Bartoševičius.
D. Skrebiškis Apeliacinio teismo prašė sugriežtinti K. Bartoševičiui anksčiau skirtą bausmę, tai yra jam skirti 10 metų kalėjimo. Su tuo teismas nesutiko. Tiesa, patenkinta prokuroro skundo dalis, kuria jis prašė uždrausti nuteistajam dirbti su vaikais.
Prokuroras teigė, kad dėl galimybės skųsti tokį sprendimą Lietuvos Aukščiausiajam Teismui spręs tik tada, kai išsamiai susipažins su verdikto motyvais.
„Motyvai buvo išdėstyti gan trumpai ir abstrakčiai, todėl baumės klausimas, ar tai susiję su įstatymo taikymu? (…) Sprendimą priimsiu dėl skundimo kasacine tvarka tik pilnai susipažinęs (su teismo nuosprendžiu – ELTA)“, – sakė jis.
Apeliacinis teismas ketvirtadienį paliko galioti septynerių metų laisvės atėmimo bausmę už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius nuteistam buvusiam Seimo nariui K. Bartoševičiui. Jo skundas atmestas. Minėto trukmės laisvės atėmimo bausmę K. Bartoševičiui buvo skyręs pirmos instancijos teismas.
Nauju nuosprendžiu po laisvės atėmimo bausmės atlikimo K. Bartoševičiui atimta teisė 5 metus dirbti darbą arba užsiimti veikla, kuri gali būti susijusi su mažamečiais bei nepilnamečiais asmenimis.
Apeliacinis teismas padarė išvadą, kad nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai bei kiti byloje esantys įrodymai – vaizdo įrašuose užfiksuoti duomenys, ekspertizės aktų išvados, ekspertų paaiškinimai ir kt. – patvirtina K. Bartoševičiaus kaltę atlikus visus jam inkriminuotus neteisėtus seksualinio pobūdžio veiksmus prieš vaikus.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, taip pat padidinta dviem nukentėjusiųjų atstovams pagal įstatymą priteista turtinė žala. K. Bartoševičius visiems asmenims turės atlyginti iš viso 32 tūkst. eurų turtinės ir neturtinės žalos.
ELTA primena, kad pernai liepą Panevėžio apygardos teismas K. Bartoševičių pripažino kaltu dėl mažamečio seksualinio prievartavimo, dėl nepilnamečio seksualinio prievartavimo, dėl jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo ir dėl nesunkaus nukentėjusiųjų sveikatos sutrikdymo – dėl visų pareikštų kaltinimų.
Apeliacinis teismas nuosprendį peržiūrėjo pagal keturis apeliacinius skundus – nuteistojo, prokuroro ir dviejų nukentėjusiųjų advokatės.
Ikiteisminis tyrimas K. Bartoševičiaus atžvilgiu baigtas 2023 m. liepą, byla dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš vaikus buvo perduota teismui.
Tuometinis Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos parlamente narys K. Bartoševičius apie tai, kad dėl asmeninių priežasčių atsisako Seimo nario mandato pranešė prieš trejus metus – 2023 m. sausio 23 dieną. Vėliau tądien prokuratūra pranešė apie jo atžvilgiu pradėtą tyrimą dėl galimų seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenis.
Portalas „Delfi“ skelbė, kad galimi seksualinio pobūdžio nusikaltimai buvo įvykdyti prieš choro „Ąžuoliukas“ auklėtinius.
Viešai skelbiama, kad 2012–2020 m. K. Bartoševičius buvo viešosios įstaigos berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius, o 2018–2019 m. – Kauno Veršvų gimnazijos mokytojas.
