Radviliškyje nuo bėgių nuriedėjo krovininis vagonas, jis netrukus buvo grąžintas į sąstatą

Jų duomenimis, incidentas įvyko trečiadienį pirmoje dienos pusėje, keleivinių ir krovininių traukinių eismui įtakos tai neturėjo.
„Radviliškyje yra vykdomi remonto darbai, ten yra vadinamas paskirstymo kalnelis. Tiesiog vienas techninis riedmuo nukrypo savo aširačiu nuo vėžės ir buvo netrukus grąžintas atgal“, – žinioms sakė „Lietuvos geležinkelių“ grupės (LTG) vadovas Aleksandras Zubriakovas.
„Situacijos net įvykiu ar incidentu negalima pavadinti, paprasta techninė situacija“, – pažymėjo jis.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas įvykio nesureikšmino, jį palyginęs su technine automobilių avarija, kuomet susiliečiama stovėjimo aikštelėje.
„Lietuvos geležinkelių“ darbuotojų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininko Stanislavo Fedaravičiaus duomenimis, nuo kalnelio nuriedėjęs vienas vagonas su dyzeliniais degalais „supjovė iešmą“.
„Tik viena aširačio dalis nuo bėgio nurieda, viskas, reikia keisti, draudžiama griežtai eksploatuoti“, – žinioms teigė profsąjungos pirmininkas.
Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai. Praėjus mažiau nei dviem paroms, Jiesios stotyje Kauno rajone nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai.
Šių incidentų priežastis tiria LTG komisija, Teisingumo ministerija, du atskirus ikiteisminius tyrimus yra pradėję Kauno prokurorai.
Įvykį Kėdainių rajone pagal pirminius duomenis LTG sieja su technine klaida, tuo metu incidentą Kauno rajone – su dviejų geležinkelio darbuotojų klaida.
Naujausi komentarai