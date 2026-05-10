Rusiškai kalbantys sukčiai iš moters išviliojo per 10 tūkst. eurų

Policijos departamento duomenimis, šeštadienį į pareigūnus kreipėsi moteris, gimusi 1953 m., kuri pareiškė, kad gegužės 8 d. apie 17 val. Panevėžyje, būnant namuose, paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba.
Minėti asmenys, anot moters, prisistatė banko darbuotoju ir policijos pareigūnu ir apgaulės būdu išviliojo 10,1 tūkst. eurų.
Apie galimą sukčių ataką pranešta ir Alytuje.
Į pareigūnus šeštadienį kreipėsi vyras, gimęs 1950 m., kuris nurodė, kad gegužės 8 d. apie 15 val. į namus, esančius Alytuje, Topolių gatvėje, atėjo nepažįstamas vyras.
Anot pareiškėjo, minėtas vyras, apsimetęs banko darbuotoju, apgaulės būdu išviliojo 3,5 tūkst. eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
