Sankryžoje – baisi kaktomuša: BMW nepraleido GMP ekipažo

Policijos departamento ir BNS duomenimis, eismo įvykis užfiksuotas sankryžoje, kai 1972 metais gimusio vyro vairuojamas BMW susidūrė su operatyviai į iškvietimą (arba iš jo) vykusiu GMP automobiliu. Nors greitoji važiavo su įjungtais švyturėliais bei garsiniu signalu, BMW vairuotojas nepasirūpino laiku duoti kelio.
Avarijos metu nukentėjo trys GMP automobiliu važiavę asmenys: 1966 metais gimęs pacientas, kuris dėl patirtų sužalojimų skubiai paguldytas į Telšių ligoninę, bei dvi ekipažo medikės (gimusios 1998 m. ir 1963 m.). Dėl įvykio policija jau pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Medikų pagalbos šauksmas
Netrukus po nelaimės emocingu ir itin išsamiu pranešimu socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo pati Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Jame atskleidžiamos skaudžios nukentėjusių kolegių traumų detalės ir liejamas pyktis bei apmaudas dėl vairuotojų nedėmesingumo.
„Tie, kurie skuba kitiems į pagalbą, patys tampa nelaimių aukomis – dažnai dėl aplaidaus ir nedėmesingo kitų eismo dalyvių elgesio kelyje“, – rašoma GMP tarnybos pranešime.
Tarnyba patikslino, kokias traumas patyrė Telšių ekipažas: „Penktadienį Telšiuose eismo įvykio metu, kuomet buvo nepraleistas GMP ekipažas, buvo sumaitotas GMP automobilis, o juo vykusios dvi medikės sužalotos: vienai buvo diagnozuotas lūžis, kitai – galvos hematoma. Ji išgabenta gydyti į ligoninę. Linkime kolegėms kuo greičiau sveikti!“
Sistemos skaudulys: avarijos paralyžiuoja pagalbą
GMP tarnybos atstovai pabrėžė, kad tai ne vienetinis atvejis, o auganti ir itin pavojinga tendencija šalies keliuose. Pasak jų, tai jau antra skaudi nelaimė per itin trumpą laiką – vos prieš porą savaičių panašus eismo įvykis, kurio metu stipriai nukentėjo automobilis ir ekipažas, užfiksuotas Kauno rajone.
Tokie incidentai turi tiesioginę įtaką visuomenės saugumui. Tarnybos teigimu, nukentėjus automobiliams ir darbuotojams, tiesiogiai sutrinka skubios pagalbos teikimas visiems regiono gyventojams:
„Tokių avarijų padariniai dar ilgai būna jaučiami: kol šalinami eismo įvykio padariniai, sutrinka GMP teikimas; medikai, kol gydosi patirtas traumas, negali budėti ir teikti pagalbos; GMP automobilių parkas ir taip reikalauja atnaujinimo, o jis dar labiau eikvojamas eismo nelaimių. Pradėkime permainas nuo savęs – niekada nežinome, pas ką skuba GMP ekipažas. Gal rytoj jis važiuos gelbėti jūsų ar jūsų artimųjų.“
Primena taisykles: kaip elgtis išgirdus sirenas?
Siekiant išvengti tokių tragedijų ateityje, medikai vairuotojams primena Kelių eismo taisyklėse (KET) numatytus pagrindinius principus, kaip elgtis kelyje pamačius specialųjį transportą su įjungtais švyturėliais:
Privaloma duoti kelią: Vairuotojai privalo nedelsdami duoti kelią artėjančioms specialiosioms transporto priemonėms su įjungtais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais.
Greičio mažinimas: Pro stovinčią specialiąją transporto priemonę su įjungtu mėlynu ir raudonu (arba tik mėlynu) švyturėliu vairuotojas privalo važiuoti tokiu greičiu, kad prireikus galėtų tuoj pat sustoti.
Viena eismo juosta: Kelyje, kur viena kryptimi yra viena eismo juosta, vairuotojai privalo sustoti dešiniajame kelkraštyje, o kai jo nėra – prie dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.
„Gyvybės koridorius“: Kelyje, kur yra dvi ar daugiau eismo juostų, kraštinėje kairėje eismo juostoje važiuojantys vairuotojai privalo pasitraukti kuo kairiau, o kitose juostose važiuojantys – kuo dešiniau, sudarydami laisvo judėjimo „tunelį“ („eglutės“ principu).
„Būkite dėmesingi vienas kitam ir GMP vairuotojams kelyje!“, – rašė pagalbą teikiantys specialistai.
