Šiaulių rajone – skaudi nelaimė: sunkiai sužalotas ugniagesys

Molinis ūkinis pastatas, arba tai, kas iš jo liko po gaisro, apleistas stovi jau kelis dešimtmečius. Neprižiūrima ir aplinka, tad per sausrą nuo netoliese vyro deginamų šakų gaisras žolėje įsiplieskė akimirksniu.
„Norėjo šakeles kažkokias padeginti, o kai vėjas didelis, ten nuo tų šakų gaisras persinešė į čia. Paskui ten vienas senas pastatas užsidegė“, – pasakojo vyras.
Gesinant žolę virto molinio pastato priestato siena. Ji užgriuvo ant šalia stovinčio ugniagesio.
„Ten užkrito jam sijos ant galvos, perskėlė šalmą, išvirto. Aš tik išgirdau: gelbėkit, o aš ugniagesiams sakau – čia tas šaukia, čia užvirto kažkas. Tie bėgom nubėgo, ieškojo“, – teigė vyras.
„Pradėjo šaukti, kad greitąją, greitąją, ir ten bėgo tie ugniagesiai. Paskui pasižiūrėjome, kai ant kelių stovėjome, tai matėme, kad išnešė su neštuvais ir išvežė“, – pasakojo moteris.
58-erių ugniagesys patyrė sunkias traumas. Vyras, praėjus kelioms dienoms, dar gydomas ligoninėje.
„Sunki būklė, sužalojimas sunkus. Buvo nuvežtas į Šiaulių ligoninę, reanimacijoje, pervežtas į Kauno klinikas“, – informavo Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkas Kęstutis Bautronis.
Nuvirtusi siena buvo aukštesnė už molinę pastato dalį, tad smūgis buvo išties stiprus.
„Mūsų ugniagesys gesino šalia, aišku, gesino ir ūkinį pastatą, bet jis buvo šalia ir gesino žolės atskirus židinius, maždaug 6 metrai nuo to ūkinio pastato, ir taip gavosi, kad virto skliautas iš baltų plytų ir pataikė ant ugniagesio“, – aiškino K. Bautronis.
Medikų pagalbos prireikė ir šakas deginusiam senoliui. Vyras prisikvėpavo dūmų, dėl gaisro padarinių patyrė ir šoką.
„Taip, tas seniukas, aš su juo kalbėjau po visko. Jis žmogus griebiasi už krūtinės, sako – taip man negera, taip negera. Aišku, išsigando jis ir pats, tas žmogus“, – sakė moteris.
Dėl vyro neapdairumo ir aplaidumo sužalotas ne tik ugniagesys, spėjo išdegti ir keli hektarai žolės.
„Bet ir radai, kur degti tą laužą, deginti šiukšles. Ten jau gi kiek metų viskas supuvę, žolės sausos, dar ypač vėjas nuo tos pusės – tai visai siaubas. Reikia proto turėti, atrodo suaugęs žmogus, bet proto ne už kapeikas“, – piktinosi gyventoja.
Daugiau nei trečdalyje Lietuvos teritorijos jau fiksuojamas didelis miškų gaisrų pavojus. Perdžiūvusi ir pernykštė žolė.
„Dabar senos žolės labai daug, antras dalykas yra vėjas, kuris labai greitai įplieskia, ir prašymas žmonių – kad atsakingai elgtųsi“, – ragino K. Baudronis.
Per ilgąjį savaitgalį Lietuvoje išdegė didžiuliai plotai žolės. Vilniaus rajone, užgesinus mišką, rastas ir apdegęs žmogaus kūnas.
Nuo antradienio sinoptikai jau žada kai kur lietų, trečiadienį palis daug kur.
