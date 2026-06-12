 Šiauliuose – automobilio ir dviračio avarija: nukentėjo moteris

Šiauliuose – automobilio ir dviračio avarija: nukentėjo moteris

2026-06-12 17:29
BNS inf.

Ketvirtadienio vakarą vienoje Šiaulių sankryžų vyro vairuojamas lengvasis automobilis susidūrė su dviračiu, kuriuo važiavo moteris.

<span>Šiauliuose – automobilio ir dviračio avarija: nukentėjo moteris</span>
Šiauliuose – automobilio ir dviračio avarija: nukentėjo moteris / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Kaip pranešė Šiaulių policija, eismo nelaimė įvyko apie 21.10 val. Sodo ir Ukmergės gatvių sankryžoje.

Pirminiais duomenimis, blaivaus vyro, gimusio 1993 metais, vairuojamas automobilis „Opel Insignia“ susidūrė su dviračiu, vairuojamu blaivios moters, gimusios 1963 metais.

Eismo įvykio metu apgadintos abi transporto priemonės. Nukentėjo dviratininkė, kuri gydoma ligoninėje.

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

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