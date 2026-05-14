Spąstais tapęs batuto užsakymas: paviešinta žinutė, nuvedusi paramediką į mirtį

Paviešino žinutės turinį
Netrukus po to, kai paramedikas išvyko statyti batuto, „Facebook“ anketa, iš kurios atsiųsta ši žinutė, buvo mįslingai ištrinta.
Artimieji sutiko jos turiniu pasidalyti su kauno.diena.lt skaitytojais. „Labas rytas. Nenoriu taip anksti jums skambinti, nes gal užimtas esate, todėl rašau žinute. Ar galėtų mano vyras su jumis susisiekti dėl batutų nuomos?
Nes mes jau buvome susitarę su viena įmone, bet jie ką tik paskambino ir atšaukė. Tad šiuo metu bandome surasti, kas galėtų išnuomoti batutą, nors ir mažiuką, darželinukų išleistuvėms išnuomotoje sodyboje Panevėžio rajone. Iš anksto ačiū“ (kalba taisyta – aut. past.)“, – rašė moters vardu prisistatęs siuntėjas.
Tuomet paramedikas tariamos užsakovės pasiteiravo, kuriai dienai ir valandai reikėtų išnuomoti batutą. Gautame atsakyme rašyta: „Šiandien 10–12 val.“.
Persiuntė tėvams
Fiksuotą ekrano vaizdą su šiuo susirašinėjimu M. S. persiuntė artimiesiems.
Tėti, labai gerai, kad šiandien man išeiginė, nes gavau užsakymą išnuomoti batutą. Važiuoju statyti.
„Sūnus ryte man parašė žinutę: „Tėti, labai gerai, kad šiandien man išeiginė, nes gavau užsakymą išnuomoti batutą. Važiuoju statyti“. Jis man ir mamai persiuntė užsakymo žinutę, kuri, kaip vėliau supratome, buvo pasala. Paskui mano siųstų žinučių sūnus jau neperskaitė. Buvo keista“, – anksčiau portalo kauno.diena.lt žurnalistams sakė nužudyto paramediko tėtis.
Todėl ryte išvykusiam paramedikui vėliau namuose nepasirodžius, tą pačią dieną, balandžio 20-ąją – 18 val. šeima kreipėsi į policijos pareigūnus ir pranešė apie M. S. dingimą. Taip pat teisėsaugai nurodė savo nuogąstavimus dėl galimų buvusios marčios Justinos Gaigalaitės veiksmų.
Atmetė skundą
Ji byloje dėl M. S. nužudymo yra viena iš įtariamųjų. Primename, kad Panevėžio apygardos teismas gegužės 14-ąją išnagrinėjo J. Gaigalaitės gynėjo skundą dėl suėmimo ir jį atmetė. Gynėjas neprašė įtariamajai skirti kitą kardomąją priemonę, tik panaikinti suėmimą.
J. Gaigalaitė buvo atvežta į teismą. Vidurdienį apygardos teismas paliko galioti ikiteisminio tyrimo teisėjos J. Gaigalaitei skirtą kardomąją priemonę – suėmimą dviem mėnesiams, kurios terminas skaičiuojamas nuo faktinės jos sulaikymo dienos – balandžio 21-osios.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad šioje proceso stadijoje suėmimas yra adekvati priemonė J. Gaigalaitės galimai padarytų nusikalstamų veikų pavojingumui, o įtariamosios teisės suvaržytos nepažeidžiant proporcingumo reikalavimo.
Teismas taip pat pabrėžė, kad suėmimas būtinas siekiant užtikrinti viešąjį interesą – ištirti visuomenei pavojingus nusikaltimus ir nubausti kaltus asmenis. Panevėžio apygardos teismo nutartis neskundžiama.
Kaip rašė BNS, balandžio pabaigoje Panevėžio apylinkės teismas J. Gaigalaitę leido suimti dviem mėnesiams. Tokiam pačiam laikotarpiui suimtas nužudymu ir neteisėtu laisvės atėmimu įtariamas Vilius Solkanas.
Tuo metu jo tėvui Ilja Solkanui, įtariamam neteisėtu šaunamojo ginklo laikymu, teismas skyrė 5 tūkst. eurų užstatą. Solkanams skirtos kardomosios priemonės iki trečiadienio popietės nebuvo apskųstos.
(be temos)