Suomijos pilietę išžaginęs tituluotas raitelis kalėjimo neišvengė

Nuteistasis kreipėsi į Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą (LAT) prašydamas stabdyti bausmės vykdymą ir palikti laisvės atėmimą atidedant, kaip buvo nusprendęs Alytaus apylinkės teismas.
„Lietuvos Aukščiausiajame Teisme buvo gautas nuteistojo N. Š. kasacinis skundas, juo buvo prašoma panaikinti apeliacinės instancijos teismo nuosprendį, kuriuo skirta reali laisvės atėmimo bausmė ir palikti galioti pirmos instancijos teismo nuosprendį be pakeitimų. Kartu su kasaciniu skundu buvo pateiktas prašymas sustabdyti nuosprendžio vykdymą, kol ši baudžiamoji byla bus išspręsta LAT. Atrankos kolegija, išnagrinėjusi kasacinio skundo priimtinumo klausimą, nusprendė jo nepriimti“, – Eltai teigė teismo pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
„Atsisakius priimti kasacinį skundą, prašymas sustabdyti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio vykdymą paliekamas nenagrinėtas“, – pažymėjo ji.
N. Šipaila nurodė, kad jau per pirmąjį teismo posėdį pripažino savo kaltę ir taip prisidėjo prie operatyvaus ir sklandaus bylos išnagrinėjimo, nes byloje atsirado galimybė atlikti sutrumpintą įrodymų tyrimą. Nuteistasis teigia atsiprašęs nukentėjusiosios ir savanoriškai pradėjo atlyginti savo nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, sumokėdamas nukentėjusiajai 20 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo.
Vyras teigė, kad vykdo verslą, yra sporto klubo „NSO“ vadovas, dirba, augina mažamečius vaikus ir palaiko glaudžius šeiminius ryšius, kolegos jį charakterizuoja itin teigiamai. Pasak nuteistojo, jeigu jis būtų pasiųstas atlikti bausmės, jo sugyventinė ir mažamečiai vaikai liktų be pagrindinio pragyvenimo šaltinio
Tačiau LAT Atrankos kolegija antradienį nusprendė, kad konkrečių teisinių argumentų, pagrindžiančių, kad apeliacinės instancijos teismas padarė baudžiamojo įstatymo taikymo klaidų, kasaciniame skunde nepateikta.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2024 m. pavasarį, kai nukentėjusioji, Suomijos pilietė, kreipėsi į teisėsaugą pranešdama, jog buvo išžaginta. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad N. Šipaila automobilių aikštelėje, nukentėjusiajai atimdamas galimybę priešintis, lytiškai santykiavo su moterimi prieš jos valią.
Nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų gegužės pabaigoje, po tarptautinių konkūrų varžybų Alytaus rajone, Balkasodžio kaime esančio verslininko Tautvydo Barščio žirgyno „Royal Horse Resort“ teritorijoje.
Stiprų emocinį sukrėtimą dėl prieš ją įvykdyto nusikaltimo patyrusi mergina Lietuvos teismuose prašė jai priteisti 300 tūkst. eurų.
Teismo manymu, nukentėjusiosios prašoma priteisti pinigų suma neturtinei žalai atlyginti yra akivaizdžiai per didelė ir nereali atlyginti, atsižvelgiant į nuteistojo turtinę padėtį, nes net per keliolika metų vidutines pajamas gaunantis, du mažamečius vaikus išlaikantis, kreditinių įsipareigojimų turintis nuteistasis negalėtų tokios sumos sumokėti, taip pat ji aiškiai neatitinka teisminės praktikos panašiose baudžiamosiose bylose.
