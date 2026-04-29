Teismas: Algirdas Vrubliauskas kaltas dėl turto pasisavinimo piktnaudžiaujant, jam skirta bauda

„Teismas (...) nusprendžia A. Vrubliauską pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Baudžiamojo kodekso 183 straipsnio 1 dalyje ir 228 straipsnio 2 dalyje ir paskirti jam bausmes“, – paskelbė bylą išnagrinėjusi teisėja Danutė Giačaitė.
Teismas šioje byloje A. Vrubliauskui skyrė 7,5 tūkst. eurų dydžio baudą ir baudžiamojo poveikio priemonę – atėmė teisę ketverius metus būti išrinktam ar paskirtam į savivaldybės, valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų pareigas.
Tokios bausmės ir baudžiamojo poveikio priemonės buvusiam politikui prašė valstybinį kaltinimą byloje palaikęs Darius Valkavičius.
„Teismas, įvertinęs įrodymų visumą, darė išvadą, kad kaltinamųjų nusikalstami veiksmai yra įrodyti byloje surinktais ir ištirtais įrodymais. O tai reiškia, kad yra nustatyti visi subjektyvūs ir objektyvūs nusikalstamų veikų požymiai“, – nuosprendžio motyvus aiškino D. Giačaitė.
Kaltinimai turto pasisavinimu, piktnaudžiavimu, dokumentų klastojimu taip pat buvo pareikšti buvusiai savivaldybės administracijos direktorei Gintarei Jociunskaitei, darbuotojui Andriui Kuzmauskui ir buvusiai darbuotojai Nijolei Radžiūnienei.
Juos teismas pripažino kaltais dėl visų inkriminuotų nusikaltimų.
„Teismo požiūriu, yra pakankamas pagrindas teigti, kad A. Vrubliauskas ir G. Jociunskaitė, veikdami kartu ir padedant A. Kuzmauskui ir N. Radžiūnienei, pasisavino savivaldybės patikėtą turtą – tris mobiliuosius telefonus ir planšetinį kompiuterį“, – sakė teisėja.
Tačiau, teismo vertinimu, nepasitvirtino G. Jociunskaitei atnaujintame kaltinime inkriminuotas nusikaltimų organizatorės statusas.
„Akivaizdu, kad kažkokių specialių organizavimo veiksmų ji neatliko kaip bendrininkė. Ji pati betarpiškai dalyvavo tiek suklastojant dokumentus, tiek juos pateikiant, todėl teismo vertinimu ji yra vykdytoja“, – nurodė D. Giačaitė.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.
