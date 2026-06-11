Teismas išnagrinėjo skundą Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo niekinimo byloje

„Byla išnagrinėta, įrodymų tyrimo niekas neprašė, ir pats teismas neatliko papildomo tyrimo. Paskelbimas numatytas rugsėjo 15 dieną“, – BNS nurodė Apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus konsultantė Aurelija Narsutienė.
Jos duomenimis, nuteistasis į posėdį buvo pristatytas, dalyvauti sprendimo paskelbime jis nepageidavo.
Kaip rašė BNS, apeliacinį skundą šioje byloje yra pateikęs tik ketveriais metais laisvės atėmimo nuteistas Rusijos pilietis Antonas Patrakovas, kuris prašo išteisinimo.
Tai yra griežčiausia iš įkalinimo bausmių, pernai gruodį Kauno apygardos teismo skirtų trims užsieniečiams. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, A. Patrakovas veikė su pagrindiniais nusikaltimų organizatoriais.
Dvigubas Estijos ir Rusijos pilietybes turintiems Nikolajui Silinui apygardos teismas skyrė trejus metus, Konstantinui Venkovui – pustrečių metų laisvės atėmimo. Šiems nuteistiesiems nuosprendžiai yra įsiteisėję.
Kaip rašė BNS, minėti trys asmenys pripažinti kaltais dėl pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą, turto sunaikinimo ar sugadinimo ir kapo ar kitos viešosios pagarbos vietos išniekinimo.
Teismas nustatė, kad N. Silinas ir A. Patrakovas vandališkais veiksmais prieš paminklą, o K. Venkovas – surinkdamas informaciją apie šią ir kitas viešo pagerbimo vietas, padėjo Rusijos karinės žvalgybos tarnybos GRU interesais veikusiems asmenims veikti prieš Lietuvą.
Merkinėje, Varėnos rajone, stovintis paminklas A. Ramanauskui-Vanagui raudonais dažais buvo aplietas 2024-ųjų sausį. Merkinės miesto muziejui teismas iš kaltinamųjų solidariai priteisė 1,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.
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