Teismas: muitinės skirta 64 tūkst. eurų bauda „Lestenai“ už rusiškos žuvies įvežimą – pagrįsta

Regionų administracinis teismas balandžio 23 dieną atmetė „Lestenos“ skundą dėl baudos.
„Pagrįstai atsakovė (muitinė – BNS) pripažino, kad pareiškėja pažeidė į Ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo (...) nuostatas“, – rašoma teismo nutartyje, kurią dar galima skųsti.
Pasak teismo, 2024–2025 metais „Lestena“ iš Kinijos įmonės įsigijo ir į Lietuvą importavo žuvies produkcijos už 85,9 tūkst. eurų ir jos kilmės šalį deklaravo Kiniją, nors žuvis buvo sugauta Rusijoje, o perdirbta ir užšaldyta Kinijoje.
Muitinė nustatė, kad tikroji žuvies kilmė yra Rusija, nes ji sugauta laivais su Rusijos vėliava – įmonei pažeidus sankcijas už tai jai skirta bauda.
„Lestena“ teisme įrodinėjo, kad Kinijoje žuvis iš esmės perdirbama, dėl to jos kilmės šalis laikoma ne Rusija, o Kinija.
Ji taip pat skundė nepagrįstą baudą ir pabrėžė, kad įsigydama prekes neturėjo jokių intencijų deklaracijose nurodyti neteisingos informacijos apie kilmės šalį, jos pildytos remiantis tiekėjo dokumentais.
Teismas išaiškino, kad žuvies nukaulinimas, odos nuėmimas ir užšaldymas Kinijoje nelaikomas „esminiu perdirbimu“, kuris pakeistų prekės kilmę. Anot jo, tai tik veiksmai, skirti produktą išsaugoti ir pateikti vartoti. Todėl žuvies kilmės šalimi laikoma ta valstybė, kurioje ji buvo sugauta.
Teismas taip pat sprendė, kad muitinė pagrįstai nustatė baudos dydį, siekiantį 75 proc. importuotos produkcijos vertės, o tai, kad prekės buvo užsakytos dar prieš įsigaliojant draudimui, nėra lengvinanti aplinkybė – įmonė prekes į apyvartą išleido jau galiojant draudimui, todėl turėjo galimybę jų netiekti į rinką.
Registrų centro duomenimis, „Lestenos“ pajamos 2024 metais augo 7 proc. iki 28,2 mln. eurų, grynasis pelnas mažėjo 4,5 karto iki 407,6 tūkst. eurų
