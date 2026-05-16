Telšiuose į avariją pateko GMP automobilis, nukentėjo vežtas ligonis

Avarija įvyko Muziejaus ir Žarėnų gatvių sankryžoje, susidūrus 1972 metais gimusio vyro vairuojamam BMW ir greitosios automobiliui, važiavusiam su įjungtais švyturėliais bei garsiniu signalu.
Eismo įvykio metu nukentėjo GMP automobilyje vežtas 1966 metais gimęs vyras, jis paguldytas į Telšių ligoninę.
Taip pat nukentėjo dvi tuo pačiu automobiliu važiavusios 1998 metais ir 1963 metais gimusios paramedikės, jos gydosi namuose.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
