 Telšiuose į avariją pateko GMP automobilis, nukentėjo vežtas ligonis

Telšiuose į avariją pateko GMP automobilis, nukentėjo vežtas ligonis

2026-05-16 09:47
BNS inf.

Telšiuose į avariją pateko greitosios medicinos pagalbos (GMP) automobilis, nukentėjo juo vežtas ligonis, šeštadienį pranešė policija.

<span>Telšiuose į avariją pateko GMP automobilis, nukentėjo vežtas ligonis</span>
Telšiuose į avariją pateko GMP automobilis, nukentėjo vežtas ligonis / J. Kalinsko/ BNS nuotr.

Avarija įvyko Muziejaus ir Žarėnų gatvių sankryžoje, susidūrus 1972 metais gimusio vyro vairuojamam BMW ir greitosios automobiliui, važiavusiam su įjungtais švyturėliais bei garsiniu signalu.

Eismo įvykio metu nukentėjo GMP automobilyje vežtas 1966 metais gimęs vyras, jis paguldytas į Telšių ligoninę.

Taip pat nukentėjo dvi tuo pačiu automobiliu važiavusios 1998 metais ir 1963 metais gimusios paramedikės, jos gydosi namuose.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija LT
GMP automobilis
ligonis
eismo įvykis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų