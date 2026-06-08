Tragiška avarija Biržų rajone: susidūrus dviem automobiliams žuvo vairuotojas

Kaip pranešė policija, 11.23 val. Vabalninko seniūnijoje kelyje nuo Meilūnų važiuojant link Vabalninko, pirminiais duomenimis, susidūrė „Nissan NTB“ ir „Fiat Ducato“ automobiliai.
Automobilį „Fiat Ducato“ vairavo vyras, gimęs 1977 metais, „Nissan NTB“ vairavo vyras, gimęs 1948 metais, kartu važiavo keleivė.
Du eismo įvykio dalyviai dėl patirtų sužalojimų buvo išvežti į ligoninę. Automobilio „Nissan NTB“ vairuotojas žuvo vietoje.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.
Naujausi komentarai