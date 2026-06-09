 Tragiškas įvykis: namuose mirė kūdikis

Tragiškas įvykis: namuose mirė kūdikis

2026-06-09 09:11
Gytis Pankūnas (ELTA)

Zarasų rajone namuose antradienio naktį mirė kūdikis, pranešė policija.

<span>Tragiškas įvykis: namuose mirė kūdikis</span>
Tragiškas įvykis: namuose mirė kūdikis / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 3.31 val. Zarasų rajone, namuose, mirė kūdikis, gimęs 2026 m.

Kūnas be išorinių smurto žymių.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Šiame straipsnyje:
Kūdikis
mirė namuose
Zarasų rajonas

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senis
taip pap[rastai nemyršta jei sveikas buvo.
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