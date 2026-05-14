Už neteisėtą elnių medžioklę – tūkstantinės baudos, konfiskuoti ginklai, automobilis

Ketvirtadienį Panevėžio apylinkės teismas pranešė, kad bylos duomenimis, Panevėžio rajono Naujamiesčio seniūnijoje M. A. kartu su kitu vyru vykdė neteisėtą medžioklę.
Neturėdamas teisės medžioti, draudžiamu metu, sėlinant su nelegaliai laikomu graižtviniu ginklu, ant kurio pritvirtintas optinis taikiklis ir duslintuvas, jis sumedžiojo dvi suaugusias elnių pateles.
Aplinkos apsaugos departamento nutarimu administracinio nusižengimo byloje nustatyta, kad dvi suaugusių tauriųjų elnių patelės buvo sumedžiotos neleistinu metu, neturint medžiotojo bilieto, medžioklės lapo, galiojančio leidimo laikyti ar nešiotis ginklą bei ginklo pažymėjimo. Taip pat neteisėtais pripažinti sumedžiotų žvėrių gabenimas bei dorojimas.
Dėl šių neteisėtų veiksmų M. A. paskirta administracinė nuobauda – 1 tūkst. eurų bauda su specialiosios teisės medžioti atėmimu dvejiems metams bei konfiskuotas automobilis.
Kitoje baudžiamojoje byloje, teismo baudžiamuoju įsakymu už neteisėtą disponavimą šaunamuoju ginklu ir šaudmeniu, teismas M. A. pripažino kaltu ir skyrė galutinę 3,5 tūkst. eurų baudą bei ginklo ir šaudmens konfiskavimą.
Panevėžio apylinkės teisme išnagrinėta ir civilinė byla – Aplinkos apsaugos departamento ieškinys dėl žalos gamtai atlyginimo.
Specialistai apskaičiavo, kad laukinių gyvūnų – dviejų tauriųjų elnio patelių – rūšims padaryta žala sudaro daugiau nei 20 tūkst. eurų ir kreipėsi į teismą dėl šios žalos atlyginimo priteisimo.
Teismas, atsižvelgęs į bylos medžiagą ir žalos apskaičiavimo metodiką, konstatavo, kad žalos dydis apskaičiuotas neteisingai ir nustatė, kad jis viršija 15 tūkst. eurų.
„Teismas atsižvelgė į M. A. turtinę padėtį, galimybę visiškai atlyginti nuostolius ir nusprendė sumažinti žalos atlyginimo dydį 25 proc., priteisiant beveik 11,5 tūkst. eurų žalos atlyginimą“, – sakė civilinę bylą nagrinėjusi Panevėžio rūmų teisėja Laisvė Jakšienė.
Be to, M. A. dar teks atlyginti beveik 300 eurų teismo išlaidas.
Sprendimas civilinėje byloje neįsiteisėjęs ir per 30 dienų gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
