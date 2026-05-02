 VSAT: pasieniečiai į Lietuvą neįleido 38 neteisėtus migrantus

2026-05-02 09:49
Gytis Pankūnas (ELTA)

Penktadienį į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 38 neteisėti migrantai, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

VSAT: pasieniečiai į Lietuvą neįleido 38 neteisėtus migrantus / R. Riabovo / BNS nuotr.

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba praėjusią parą į savo šalį neįleido 51 migranto, o Lenkijos pareigūnai pranešė ketvirtadienį tokių asmenų nefiksavę.

Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 705.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.

Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.

