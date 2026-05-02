Vyro užmaršumas ugniagesius sukėlė ant kojų

Kaip skelbė Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, 19.49 val. gautas vyro pranešimas, kad jis mano, jog savo namuose, Palomenės seniūnijoje, Miežonių kaime, paliko virti maistą ant viryklės. Vyras baiminosi, kad užsidegs namai.
Vis dėlto eksperimentus virtuvėje vyras prisiminė tik išėjęs iš namų, po dviejų valandų. Jis ugniagesiams teigė, kad yra svečiuose Kalniškių kaime ir neturi galimybės grįžti namo.
Ugniagesiai atvyko į vyro namus, tačiau per langą nebuvo matyti, kad ant viryklės kas būtų palikta. Durų nuspręsta nelaužti. Ugniagesiai susisiekė su pranešėju, šis jau vyko į namus.
