Žemaitaičiui – nemalonumai dėl dirbtiniu intelektu suklastotos nuotraukos

Generalinė prokuratūra penktadienį pranešė, kad Baudžiamojo persekiojimo departamente pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kurstymo prieš bet kokios tautos, rasės, etninę, religinę ar kitokią žmonių grupę.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas išnagrinėjus Europos Parlamento nario Dainiaus Žalimo ir kito pareiškėjo skundus apie R. Žemaitaičio vardu užregistruotoje paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“ viešai paskelbtą informaciją ir pasisakymus, kurie leidžia įtarti, kad R. Žemaitaičio veiksmuose gali būti neapykantos veikų požymių.
Atliekant tyrimą bus siekiama nustatyti, ar Seimo nario R. Žemaitaičio veiksmais nebuvo padaryta nusikalstama veika.
Organizuoti ir vadovauti tyrimui pavesta Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros prokurorams.
D. Žalimas į prokuratūrą kreipėsi balandžio pabaigoje. Jis prašė pradėti tyrimą dėl šmeižimo ir neapykantos kurstymo.
„Kreipiausi į Generalinę prokuratūrą dėl paaiškėjusių aplinkybių, kuomet R. Žemaitaitis pasidalijo dirbtiniu intelektu suklastotu protesto dalyvės plakatu, o vėliau socialiniame tinkle „Facebook“ ėmė viešai žeminti konkrečią Lietuvos pilietę – ją įžeidinėjo vulgariais seksualinio pobūdžio komentarais, skatino patyčias ir pats aktyviai į jas įsitraukė, dar labiau eskaluodamas situaciją“, – po kreipimosi į prokuratūrą socialiniame tinkle rašė D. Žalimas.
Kaip rašė BNS, R. Žemaitaitis balandžio pabaigoje pasidalijo nuotrauka iš protesto dėl grėsmės žodžio laisvei. Joje matoma mergina su plakatu „Remyga b***s“. Politikas rašė, kad mitinge vyko „falų garbinimo šventė“ ir „falas, laisvo žodžio sinonimas!“.
Kiek vėliau naujienų portaluose pasirodė informacija, kad nuotrauka netikra, o mergina užfiksuota laikanti plakatą su užrašu „Atsakomybė vis dar pakeliui?“.
R. Žemaitaitis teigė suklastota nuotrauka dalinęsis, nes norėjo paskatinti diskusiją dėl patyčių viešojoje erdvėje, o jos padirbimu apkaltino kultūros bendruomenę.
Šią savaitę pradėti tyrimą dėl „aušriečių“ vedlio elgesio pasidalijus nuotrauka nusprendė ir Seimo etikos sargai.
