Živilės Pinskuvienės mamos buto įsigijimas – STT akiratyje

Kaip pranešė STT, tyrimas pradėtas siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą.
Tyrimas vykdomas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, numatančius atsakomybę už kyšininkavimą ir papirkimą. Įtarimai tyrime šiuo metu niekam nepareikšti.
Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
Tyrimas pradėtas po to, kai naujienų portalo „Delfi“ žurnalistas Tomas Janonis ir tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas pranešė, kad Ž. Pinskuvienės mama, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narė Marija Gudonienė, butą Palangoje įsigijo už neįprastai žemą 80 tūkst. eurų kainą.
Žurnalistų duomenimis, šį butą M. Gudonienė įsigijo iš Ž. Pinskuvienės pažįstamo verslininko Vilmanto Guobio, kurio valdoma įmonė po to Širvintų rajone laimėjo 15 iš eilės viešųjų pirkimų.
M. Gudonienė BNS pradėto tyrimo nekomentavo ir paragino susisiekti darbo dienos pabaigoje, pažymėjusi, kad „kaip tarybos narė tikrai nedalyvauja viešuosiuose pirkimuose“.
Su Ž. Pinskuviene BNS susisiekti kol kas nepavyko.
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