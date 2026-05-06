100 metų Žemėje: legendinis britų gamtininkas Davidas Attenborough mini šimtmetį

Šio gamtininko kurti istoriniai dokumentiniai filmai pakeitė pasaulinės auditorijos supratimą apie gamtos pasaulį.
D. Attenborough gamtos istorijos serialai, tokie kaip „Gyvybė Žemėje“ (Life on Earth), kuriame jis, be kita ko, susidūrė su kalnų gorilomis Ruandoje, atnešė atokiausius planetos kampelius į viso pasaulio svetaines.
„Jis mus visus nunešė į vietas, į kurias kitaip niekada nenukeliautume. Tai didžiulė dovana“, – naujienų agentūrai AFP sakė Londono Gamtos istorijos muziejaus tyrimų direktorė, botanikė Sandra Knapp (Sandra Knap).
Jungtinės Karalystės (JK) transliuotojas BBC vadovauja šio brito šimtmečio minėjimui, skirdamas visą savaitę jo gyvenimui skirtoms programoms.
Klasikiniai serialų, tokių kaip „Planeta Žemė II“ (Planet Earth II) ir „Mėlynoji planeta II“ (Blue Planet II), epizodai rodomi iš naujo, o kiti, pavyzdžiui, „Gyvenimas šaldiklyje“ (Life in the Freezer) ir „Rojaus paukščiai“ (Paradise Birds), pasiekiami BBC „iPlayer“ platformoje.
Pagrindinis akcentas bus pusantros valandos trukmės tiesioginė laida jo gimtadienio proga iš Londono „Royal Albert Hall“ salės.
S. Knapp teigimu, D. Attenborough laidos „praplėtė žmonių akiratį“ ir daugeliui tapo įkvėpimu.
Londono universiteto koledžo (UCL) mokslo komunikacijos profesorius Jeanas-Baptiste'as Gouyonas (Žanas Batistas Gujonas) sakė, kad D. Attenborough gamtos istoriją pavertė tokia pat populiaria kaip futbolas.
Pasak J. B. Gouyono, D. Attenborough laidoms pavyko įskiepyti visuomenei neturinčią lygių aistrą ir nuostabą gamtos pasauliu.
D. Attenborough viso gyvenimo aistra gamtos pasauliui prasidėjo dar vaikystėje, o vėliau universitete jis studijavo geologiją ir zoologiją.
JK sosto įpėdinis princas Williamas (Viljamas) jį pavadino „nacionaline vertybe“. D. Attenborough taip pat buvo velionės karalienės Elizabeth II (Elžbietos II), kuri 1985 metais įšventino gamtininką į riterius, favoritas.
Įrodydama D. Attenborough patrauklumą įvairioms kartoms, JAV dainininkė ir dainų autorė Billie Eilish (Bili Ailiš) gyrė jo „gilią meilę ir žinias apie mūsų planetą“, pridurdama: „Gyvūnų karalystė mumyse visuose pažadina vaikišką smalsumą.“
Kalnų gorilos
D. Attenborough dažnai svarstė apie savo „sėkmę surasti ir nufilmuoti retus padarus, kuriuos laukinėje gamtoje matė nedaugelis pašaliečių“.
Jis taip pat sakė, kad galėjo „stebėti vienus nuostabiausių reginių, kuriuos gali pasiūlyti laukinės pasaulio vietos“.
2006 metais jis prisijungė prie tų, kurie skambina pavojaus varpais dėl klimato kaitos ir biologinės įvairovės nykimo.
Jis pareiškė, kad „nebėra skeptiškas“ šiuo klausimu, sulaukęs įtikinamų įrodymų, jog žmonija keičia klimatą.
Beveik aštuonis dešimtmečius trunkanti D. Attenborough laidų kūrėjo karjera buvo glaudžiai susijusi su BBC, prie kurio jis prisijungė šeštojo dešimtmečio pradžioje.
Vien 1979 metais pasirodžiusią „Gyvybę Žemėje“ visame pasaulyje pažiūrėjo 500 mln. žmonių, o dešimtys dokumentinių filmų ir su jais susijusių knygų pavertė jį puikiai žinomu vardu.
Prisimindamas serialo kulminaciją, kai netikėtai atsidūrė visai šalia kalnų gorilų grupės, D. Attenborough šią patirtį apibūdino kaip „palaimingą ir nepaprastą“ akimirką.
„Buvau tiesiog perkeltas į kitą erdvę“, – sakė jis artėjant šimtmečiui, prisimindamas, kaip suaugusi patelė pažvelgė jam tiesiai į akis, o du jos jaunikliai atsisėdo ant jo, kol sukosi kameros.
„Šiuolaikinis kolonializmas“
Vis dar kurdamas dokumentinius filmus, kai jam jau buvo gerokai per devyniasdešimt, savo 2025 metų filme „Vandenynas“ (Ocean) jis pasmerkė turtingųjų valstybių pramoninės žvejybos metodus, kuriuos pavadino „šiuolaikiniu kolonializmu jūroje“.
Nepaisant šlovės, gamtininkas, kurio brolis buvo velionis aktorius ir kino režisierius Richardas Attenborough (Ričardas Atenborou), visada atsisakydavo būti laikomas įžymybe.
J.-B. Gouyonas teigė, kad D. Attenborough visada stengdavosi nukreipti žiūrovo žvilgsnį į nagrinėjamą temą.
Kalbėdamas apie grėsmę gamtos pasauliui, D. Attenborough sakė besitikintis, kad žmonija sugebės pakeisti kursą.
„Galbūt tai, kad nuo klimato kaitos labiausiai kenčia nebe kokia nors įsivaizduojama ateities karta, o šiandien gyvenantys jauni žmonės (...), suteiks mums postūmį, kurio reikia norint perrašyti savo istoriją, paversti šią tragediją triumfu“, – sakė jis 2021 metais Jungtinių Tautų (JT) klimato viršūnių susitikime Glazge.
„Galų gale, mes esame geriausi problemų sprendėjai, kada nors egzistavę Žemėje“, – teigė jis.
Būdamas 100 metų, D. Attenborough nebeklajoja po pasaulio džiungles ir dykumas.
Tačiau jis ir toliau pasakoja planetos istoriją arčiau namų.
2026 metų pradžioje transliuotoje laidoje „Laukinis Londonas“ (Wild London) jis žavisi savo gimtojo miesto, JK sostinės, laukine gamta – nuo lapių ir bebrų iki ežių ir pelėnų.
Po visų kelionių jis prisipažino, kad jo mėgstamiausia vieta išlieka Ričmondas – pasiturintis žalias Londono pietvakarių priemiestis.
Jis daugelį metų gyvena šiame prie upės esančiame rajone ir vis dar įsikūręs šeimos namuose, kuriais dalijosi su velione žmona Jane (Džein) ir dviem vaikais.
