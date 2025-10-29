Aktorė Dalia Michelevičiūtė apie Kostą Smoriginą: jo asmenybėje yra visa teatro epocha

Pasak aktorės Dalios Storyk, aktorius savo talentu gebėjo užburti visus aplinkinius – auditoriją, kolegas ir režisierius.
„Nuo šiandien teatras jau kitoks. Išėjo draugas, kolega, scenos magas, kaip aš vadinau jį“, – BNS sakė aktorė D.Storyk.
„Į vieną žodį turbūt sunku sudėt, kokį teatrą jis kūrė – įdomų, stiprų. Turėjo savo viziją“, – teigė ji.
Aktorė Dalia Michelevičiūtė K. Smoriginą prisimena kaip aistringą, žaižaruojantį ir kitus uždegantį aktorių.
„Jis buvo labai aistringas, labai uždegantis. Jį galėjo suvaldyti tiktai tokie nuostabūs režisieriai kaip Eimuntas Nekrošius“, – LRT radijui trečiadienį pasakojo aktorė Dalia Michelevičiūtė.
„Jo asmenybėje yra visa teatro epocha (...). Jo asmenybėje aš ir Nekrošių prisimenu“, – teigė aktorė.
Kartu su K. Smoriginu aktorystę studijavęs Remigijus Vilkaitis teigia, kad jam scenoje labai rūpėjo tikrumas bei natūralumas.
R. Vilkaitis pripažįsta, kad aktorystė yra apgaulės menas, tačiau pabrėžia, kad Dalia Tamulevičiūtė juos ugdė sukurti „tobulą iliuziją“ ir perteikti tikras emocijas, kylančias iš žmogaus širdies.
„Jeigu tas žodis netikras, jauti savo kažkokiais čiulptuvais,(.,.) turėjo būti viskas labai tikra, be jokių pabrėžtinų dalykų“, – LRT radijuje pasakojo R. Vilkaitis.
Kaip rašė BNS, K. Smoriginas mirė eidamas 73-uosius metus, apie tai trečiadienį socialiniuose tinkluose paskelbė jo sūnus operos solistas Kostas Smoriginas.
1971–1975 metais K. Smoriginas studijavo Valstybinėje konservatorijoje, 1975–1999 metais ir nuo 2004-ųjų buvo Jaunimo teatro aktorius ir režisierius.
Reikšmingiausius vaidmenis sukūrė D. Tamulevičiūtės ir E. Nekrošiaus spektakliuose, nuo 1976-ųjų vaidino kine, režisavo spektaklius įvairiuose Lietuvos teatruose.
Studijuodamas pradėjo kurti dainas pagal lietuvių poetų žodžius, tapo vienu iš dainuojamosios poezijos kūrėjų. 1995 metais kartu su aktoriais Sauliumi Bareikiu ir Olegu Ditkovskiu subūrė „Aktorių trio“, koncertavo Lietuvoje ir užsienyje, išleido keletą albumų, nuo 2000-ųjų ėmė rengti solinius koncertus.
1987 metais Kostas Smoriginas apdovanotas TSRS valstybine premija, 2000-aisiais už Makbeto vaidmenį to paties pavadinimo E. Nekrošiaus spektaklyje apdovanotas „Kristoforu“.
2001 metais K. Smoriginas įvertintas Lietuvos nacionaline kultūros ir meno premija, 2007-aisiais jam įteiktas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius.
