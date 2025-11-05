Aleksandras Brokas sako pats pasisiūlęs būti kultūros viceministru

Visuomenėje svarstyta, jog politikas į šias pareigas deleguotas „Nemuno aušros“. Pastarosios buvimui Kultūros ministerijoje priešinasi kultūros bendruomenė.
„Aš bendravau su premjerės komanda ir pasiūliau savo kandidatūrą, – LRT trečiadienį sakė viceministras. – Aš tiesiog pasiūliau kaip variantą, mane pakvietė susitikti, susitikimo metu pristačiau savo kompetencijas ir tada, kaip ir turbūt kiti kandidatai, laukėme kvietimo, ir to kvietimo aš sulaukiau.“
Politikas teigė kalbėjęs su premjerės patarėju Tadu Vinokuru.
Jis sakė pažįstantis „aušriečių“ lyderį Remigijų Žemaitaitį „iš kažkokio bendro lauko“, tačiau galimu įsitraukimu į kultūros politikos formavimą susidomėjęs kultūrininkams ėmus protestuoti.
„Į patį procesą įsitraukiau, kai pamačiau, kad yra vienijamas kultūros bendruomenės balsas“, – teigė A. Brokas.
„Ir aš pats pasirašiau peticiją, mano vardas lygiai taip pat buvo skaitomas Vyriausybės aikštėje“, – pridūrė jis.
Premjerė Inga Ruginienė sako, kad nors kitos kultūros viceministrų pozicijos yra paskirtos valdančiąją koaliciją sudarančioms partijoms, A. Brokas yra nepriklausomas viceministras, turintis ryšį su kultūros bendruomene.
Antradienį paskirti trys kultūros viceministrai – Anna Kuznecovienė, Renata Kurmin ir A. Brokas.
Laikinai kultūros ministrės pareigas einanti švietimo ministrė Raminta Popovienė žurnalistams sakė, kad viceministrai parinkti derinant su premjere.
A. Brokas žiniasklaidos dėmesio sulaukė ir dėl darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu. Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
Pats A. Brokas trečiadienį feisbuke rašė, kad jo dėmesį patraukė ne pati ritmologija, o jos kūrėja Evdokija Lučežarnova, kurią viceministras vadino „neeiline moterimi“.
Pasak A. Broko, E. Lučežarnova Kremliaus buvo kompromituojama, o jį moters istorija sudomino kaip „žmogaus teisių ir informacinės psichologijos reiškinys – kaip valstybės galios mechanizmai pasitelkia žiniasklaidą, kad diskredituotų kritiškai mąstančius žmones“.
Naujausi komentarai