Premjerės atstovas: tai yra apgailėtinas elgesys

Taip Ingos Ruginienės atstovas kalbėjo po to, kai penktadienį A. Brokas pranešė apie savo pasitraukimą iš užimamų pareigų.
„Premjerė asmeniškai su juo nekalbėjo, bet premjerės komanda kalbėjosi, matėme ir tą tokį įdomų skambutį (Aliaksandrui – BNS) Lukašenkai ar jo komandai, labai prastai vertiname tokį poelgį“, – penktadienį sakė I. A. Dobrovolskas.
„Neteko, bent jau man, matyti paties A. Broko pasiteisinimo, kas ten buvo, bet bet koks bendravimas, ypač, jei tai buvo praeitais metais, su atvirai priešiška mums valstybe ir bandymas sukontaktuoti su Baltarusijos režimu, yra apgailėtinas elgesys, nėra ko slėpti“, – teigė jis.
Socialiniuose tinkluose buvo paviešintas vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip A. Brokas kartu su „Respublikos leidinių grupės“ savininko Vito Tomkaus sūnumi Justinu skambina A. Lukašenkos komandai.
I. A. Dobrovolsko teigimu, šis vaizdo įrašas buvo vienas iš epizodų, kuris lėmė, kad A. Brokas traukiasi iš pareigų.
„Matome ne vieną tą istoriją, bet šitas, ko gero, pats kertinis, nes čia labai peržengtos ribos“, – sakė jis.
Pasak premjerės atstovo, ir pats A. Brokas tikriausiai įsivertino, kad „padarius tam tikrus žingsnius netolimoje praeityje, jie atsiliepia ir dabar“.
„Galėjo tai įsivertinti ir prieš tampant viceministru“, – sakė I. A. Dobrovolskas.
Kaip rašė BNS, kritikos sulaukęs kultūros viceministras A. Brokas penktadienį pranešė paliekantis pareigas.
A. Brokas viceministru buvo paskirtas antradienį kartu su Anna Kuznecoviene ir Renatą Kurmin.
Tuomet viešojoje erdvėje kilo klausimų dėl A. Broko ryšių su „Nemuno aušros“ pirmininku Remigijumi Žemaitaičiu, darbo Europos darnaus žmogaus institute, kur buvo pristatomas ritmologu.
Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Tai vertinama kaip pseudomokslas ir siejama su sekta Rusijoje.
