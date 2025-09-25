 Atsistatydinimo laiške naujajam kultūros ministrui – užslėpta necenzūrinė žinutė

Atsistatydinimo laiške naujajam kultūros ministrui – užslėpta necenzūrinė žinutė

2025-09-25 17:45 diena.lt inf.

Ketvirtadienį kultūros bendruomenės atstovai susirinko į protestą Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje prie Prezidentūros, ir reiškia pasipiktinimą naujuoju kultūros ministru Ignotu Adomavičiumi. Tačiau kai kurie menininkai jau priima sprendimą nebedirbti kultūros įstaigose.

Andrius Ropolas
Andrius Ropolas / M. Morkevičiaus / ELTOS nuotr.

Architektas ir Architektūros meno tarybos narys Andrius Ropolas paskelbė, kad traukiasi iš šių pareigų.

Vyras savo socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo laišku, kuriuo kreipėsi į naująjį kultūros ministrą I. Adomavičių.

„Esu priėmęs sprendimą pasitraukti iš Lietuvos architektūros meno tarybos. Apie šį sprendimą ir motyvus informuoju Jus, Lietuvos Respublikos kultūros ministre, Ignotai Adomavičiau. Neturiu abejonių, kad nežinote, koks šios tarybos tikslas ir kokia jos nauda. Tikiu, kad diskutuoti su Jumis apie kultūros negandų sprendimą, pasitelkiant architektų įžvalgas ir patirtį, būtų beviltiška. Laukti, kol išmoksite, apžvelgsite kultūros lauką ir pasidarysite išvadas, negalima. Čia ne mokykla. Jūsų demonstruojamas chaosas, menka patirtis ir menkinantis požiūris į kultūros žmones mane žeidžia. Kultūra, tai ne pomėgis, ją ministrui reikia išmanyti ir suprasti, jam reikia gyventi kultūra. Remdamasis tarybos nuostatomis, užimti tarybos nario kėdės toliau nesiruošiu ir savo noru iš jos pasitraukiu. Primenu, kad tarybai ir jos teisėtai veiklai būtini 10 narių“, – rašė jis.

Žurnalistė Rita Miliūtė pasidalino Architektūros meno tarybos nario Andriaus Ropolo laišku ir pažymėjo pirmąsias raides, kuriose galima įskaityti necenzūrinę žinutę. 

Vėliau šiuo laišku pasidalino ir žurnalistas, visuomeninkas Andrius Tapinas. 

 

Šiame straipsnyje:
Ignotas Adomavičius
Andrius Ropolas
kultūros ministras
užslėpta žinutė
Rita Miliūtė
Andrius Tapinas
Kultūros ministerija
Architektūros meno taryba

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Lietuvis
Tikras Lietuvos kultūros darbuotojas. Rusiški keiksmažodžiai rodo jo kultūros lygį. Seniai reikėjo tokį darbuotoją vyti iš iš meno tarybos. Tokiems ten ne vieta.
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų