Dėl Kultūros ministerijos – nauja žinia

„Viena iš potencialių kandidačių į Kultūros ministerijos vadovo poziciją yra V. Aleknavičienė. Antro žmogaus aš nežinau – jis nebuvo pagarsintas jokiame šio vakaro formate“, – po ketvirtadienį vykusių LSDP valdybos ir prezidiumo posėdžių sakė M. Sinkevičius.
„Galbūt apie jį gali kalbėti Remigijus Žemaitaitis. Galbūt jo reikėtų klausti“, – pridūrė socialdemokratų lyderis.
Kaip skelbta anksčiau, spalio pradžioje LSDP nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją, tačiau koalicijoje vis dar nėra sutarimo, kas iš tikrųjų bus atsakingas už šį Vyriausybės kabineto portfelį. „Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kartojant, jog ministerija priklauso jo vadovaujamai partijai ir socialdemokratams, pastarieji kartoja, kad kultūros ministro vis tiek ieškos LSDP.
Savo ruožtu M. Sinkevičius tikina – socialdemokratai prisiima atsakomybę už Kultūros ministeriją, tačiau, kaip pažymi LSDP lyderis, būsimasis ministras turės tikti visiems koalicijos partneriams.
„Mes savo partinėse struktūrose esame labai aiškiai pasakę, kad priimame atsakomybę už Kultūros ministeriją. Dabar čia yra toks, kaip angliškai turbūt sako, wordingas. Tai žinoma, kad koalicija, kuri šiuo metu veikia, nėra taip, kad veikia atskirtai, kad yra koalicijos partneriai ir yra trys atskiros parapijos (…). Koalicija veikia kaip vienetas, kaip sąjunga. Todėl (…) „Nemuno aušra“ bando pasakyti, taip spėju, kad naujasis kultūros ministras bus tinkamas koalicijos sudėčiai pilna apimtimi“, – kalbėjo LSDP pirmininkas.
„Tai bus tinkamas žmogus ir „Nemuno aušrai“, ir Valstiečių ir žaliųjų sąjungai kartu su Krikščioniškų šeimų sąjunga (Valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjunga Seime – ELTA), ir socialdemokratams. Bet socialdemokratai nekeičia savo sprendimo, nesvarbu, kaip koalicijos partneriai jį interpretuoja“, – akcentavo M. Sinkevičius.
ELTA primena, kad socialdemokratams po koalicinės sutarties pasirašymo priklausiusi Kultūros ministerija, vykdant mainus, buvo perleista „Nemuno aušrai“. Tiesa, į ministerijos vadovo postą paskirtas viešos kritikos sulaukęs „aušriečių“ atstovas Ignotas Adomavičius ministru išbuvo tik kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai bei paskirtas „aušrietis“ sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – organizuotas protestas prie Prezidentūros, įspėjamasis streikas, platinta peticija.
Kultūrininkai, reikalaujantys, kad „Nemuno aušra“ būtų atitraukta nuo Kultūros ministerijos, praėjusią savaitę inicijavo protesto mėnesį „Mes esame kultūra“.
Tiesa, anksčiau šį mėnesį posėdžiavusi socialdemokratų taryba nutarė iš „aušriečių“ perimti savo atsakomybėn Kultūros ministeriją. Savo ruožtu premjerė Inga Ruginienė patikino, kad kandidato į šią ministeriją ieškos pati, tačiau kol kas pretendentas vadovauti Kultūros ministerijai nėra pateiktas.
Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
