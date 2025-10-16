LSDP lyderis sako, kad anksti diskutuoti apie būsimojo kultūros ministro politinę komandą

„Šiandien pasakyta, kas bus ar patarėjais, kokia bus jų politinė afiliacija, ar tai bus tiesiog profesionalūs žmonės iš kultūros lauko, nepartiniai žmonės, dar anksti. Pradėkime nuo ministro“, – Žinių radijui ketvirtadienį sakė M. Sinkevičius.
„Kol kas jo neturime, o jau pradedame kalbėti apie komandą“, – pridūrė jis.
Taip politikas kalbėjo protestuojančiai kultūros bendruomenei reikalaujant, kad kultūros ministro politinėje komandoje nebūtų su valdančiąja „Nemuno aušra“ susijusių žmonių.
„Girdime kultūros bendruomenę ir sieksime atliepti jų lūkesčius“, – teigė socialdemokratų pirmininkas, bet pabrėžė, kad ministerijos politinė komanda „priklausys nuo naujai paskirto ministro“.
„Politinė logika greičiausiai sąlygų, kad jeigu socialdemokratai prisiėmė atsakomybę (už Kultūros ministeriją – BNS), tai tą komanda patys ir formuos kartu su ministru“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
BNS rašė, kad praėjusį savaitgalį socialdemokratai nutarė iš „aušriečių“ perimti Kultūros ministeriją savo atsakomybėn, o ieškoti kultūros ministro ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė.
Valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį Ignotą Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus, spalio 5 dieną surengtas įspėjamasis streikas, kuriame dalyvavo šimtai kultūros įstaigų ir tūkstančiai žmonių visoje Lietuvoje.
Kultūrininkai reikalauja, kad „Nemuno aušros“ neliktų Kultūros ministerijoje, nes, jų teigimu, „aušriečių“ vadovavimas kelia grėsmę kovai su dezinformacija, žodžio laisvei ir kitoms demokratinio pasaulio vertybėms.
I. Adomavičius atsistatydino iš pareigų jose išdirbęs savaitę.
Šiuo metu laikinai kultūros ministro pareigas eina švietimo, mokslo ir sporto ministrė, socialdemokratė Raminta Popovienė.
